【內房危機】龍光跌3%　發盈警、料去年蝕最多90億元人幣　清盤呈請押至5月10日後

▲ 【內房危機】龍光料去年蝕最多90億元人幣 清盤呈請押至5月10日後

龍光 （03380） 預期去年將錄得淨虧損介乎約70億至90億元人民幣，預期虧損主要由於受新冠病毒疫情影響導致工程進度延緩，年內結轉體量下跌，確認收入減少；房地產行業持續低迷，銷售按年下滑；及對物業項目計提的減值準備。

龍光周一（13日）開市跌3.2%，報0.92元，創三個月低。

至於龍光旗下兩公司在港遭提清盤呈請方面，公司表示，香港呈請的各方同意聆訊日期押後至2023年5月10日後法院日誌中第一個可用日期。公司已遵守及將繼續遵守與債權人小組就有關押後香港呈請的所有條款。首席債務管理官已開始將展期方案草稿發送給境外債權人及其顧問。聯合財務顧問將開始與境外債權人溝通，以就展期方案條款達成一致。

另外，公司指，根據上海證券交易所及深圳證券交易所最新通知和公告，分別被納入滬港通及深港通標的，自3月13日起生效。 此前2023年2月24日，恒生指數公司公布最新恒生系列指數審議結果，公司獲納入恒生綜合指數成份股，自3月13日起生效。

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編輯：姚卓然