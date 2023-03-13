【SIVB】美國救市：聯儲局250億美元應付擠提　百分百保障矽谷銀行存款、強制Signature Bank倒閉

▲ 【SIVB】美國救市：儲局250億美元應付各銀行擠提 矽谷銀行存款獲100%保障

全城關注矽谷銀行爆煲，美國財政部、聯邦儲備局及聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）發布聯合聲明，稱今天正在採取果斷行動，以增強公眾對銀行體系的信心，來保護美國經濟。聲明指，當局採取的行動將確保美國銀行系統繼續發揮保護存款，並為家庭和企業提供信貸，以推進強勁及持續的經濟增長。

當局將採取以下行動：

FDIC全力100%保障矽谷銀行存戶存款，存戶將可星期一取得資金，美國納稅人不會承受損失

Signature Bank今日關門，為美國歷來第三大銀行倒閉案

聯儲局為所有合資格銀行注資，應付擠提

紐約Signature Bank有類似系統性風險

當局還宣布，紐約Signature Bank有類似系統性風險，將於今日全日關門，但Signature Bank所有存款人都保持完整，與矽谷銀行一樣，而且納稅人不會承擔任何損失。

不過，聲明指出，相關股票投資者及某些無擔保債務將不受保護，矽谷銀行領導層將完全被撤換，根據法律，FDIC基金在行動中任何損失，將透過對銀行的特別評估來彌補。

聲明最後指出，聯儲局周日宣布，將為符合條件的存款機構，提供額外資金，以助銀行有能力應付存戶提款。

至去年底，Signature Bank擁有約1103.6億美元的資產，是繼金融海嘯期間Washington Mutual、矽谷銀行後，美國歷來第三大銀行倒閉案。

聯儲局：提供長達一年的貸款

聯儲局在另一份聲明中指，將為存款機構提供的額外資金，來自新「銀行定期融資計劃（Bank Term Funding Program，BTFP）」，規模為250億美元，為銀行、儲蓄社、信用合作社和其他符合條件的存款機構提供長達一年的貸款。

存款機構將透過抵押美國國債、機構債務、抵押支持證券（CBS）及其他合格資產作為抵押品，所有資產將以面值估值，BTFP將成為針對優質證券的額外流動性來源，以消除存款機構在面對壓力時，被迫以低價出售這些證券。

聯儲局預計，沒有必要動用這些資金，當局正在密切關注金融市場的發展，並強調美國銀行體系的資本和流動性狀況良好，美國金融體系具有靭性。

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記者：譚志偉