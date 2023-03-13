▲ 【SIVB】美國救市：儲局250億美元應付各銀行擠提 矽谷銀行存款獲100%保障

美國財政部、聯邦儲備局及聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）發布聯合聲明，稱今天正在採取果斷行動，以增強公眾對銀行體系的信心，來保護美國經濟。此舉將確保美國銀行系統繼續發揮保護存款，和為家庭和企業提供信貸，以推進強勁及持續的經濟增長。

當局將採取以下行動：

FDIC全力100%保障矽谷銀行存戶存款，存戶將可星期一，即今日，取得資金，美國納稅人不會承受損失

Signature Bank今日關門

儲局為所有合資格銀行注資，應付擠提

當局還宣布紐約Signature Bank有類似系統性風險，將於今日全日關門。Signature Bank所有存款人都保持完整，與矽谷銀行一樣，而且納稅人不會承擔任何損失。

聲明指，相關股票投資者及某些無擔保債務將不受保護，矽谷銀行領導層將完全被撤換，根據法律，存款保險基金在行動中任何損失，將透過對銀行的特別評估來彌補。

聲明最後指出，聯儲局周日宣布，將為符合條件的存款機構，提供額外資金，以助銀行有能力應付存戶提款。

聯儲局在另一份聲明中指出，為存款機構提供的額外資金，來自 new Bank Term Funding Program （BTFP）計劃，規模為250億美元，為銀行、儲蓄社、信用合作社和其他符合條件的存款機構提供長達一年的貸款，以抵押美國國債、機構債務和抵押支持證券，以及其他合格資產作為抵押品，資產均以面值估值，BTFP 將成為針對高質量證券的額外流動性來源，消除機構在壓力時，被迫以低價出售這些證券。

聯儲局預計，沒有必要動用這些資金。

聯儲局指，正在密切關注金融市場的發展。 美國銀行體系的資本和流動性狀況良好，美國金融體系具有靭性。

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記者：譚志偉