【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）

▲ 【SIVB】HSBC滙豐以1英鎊價格收購矽谷銀行英國分行 英倫銀行：所有存款獲得保障、無動用納稅人資金（第三版）

全美國16大銀行—矽谷銀行（Sliver Valley Bank，SVB）於擠提壓力下被監管機構接管，波及多國科創企業，包括英國科技公司。HSBC滙豐 （00005） 公布，將以1英鎊代價，收購矽谷銀行英國分行，截至3月10日，矽谷銀行英國分行共有約55億英鎊債務及約67億英鎊存款。滙豐充當矽谷銀行英國白武士後，港股股價由跌轉升，最新升0.5%，報56.7元。

英央行、財政部：無用納稅人金錢

英國財相和英倫銀行相繼發出聲明。英倫銀行表示，該行負責促成有關交易，而所有存戶的存款將獲得保障，交易沒有動用納稅人的資金。

英國財相侯俊偉在社交平台也強調沒有動用納稅人資金，並指英國政府周日已表明立場會照顧科技行業，亦迅速達成承諾。

▲ 英國財相在滙豐接手矽谷銀行英國分行後，強調無動用納稅人資金

英國首相辛偉誠早前表示，即將公布處理矽谷銀行SVB倒閉所造成影響的方案，並指自己在飛機上，和英國央行和監管機構討論，以找出最佳解決方案，「我們很快就會有說法」。

辛偉誠又稱：「我們將繼續支持我們世界領先的科技行業及其支撐的所有高技能職位。你們應該放心，我們的整個金融體系是穩健的，毋須擔心」。

滙豐等英資行周末與政府緊急商討救市

綜合英國傳媒消息，英國財政部與多家英資銀行商議，設法吸收矽谷銀行英國分支，以免令當地科技企業大規模崩潰和恢復市場信心，並在必要時提供緊急資金，讓受影響英國企業支薪。

矽谷銀行成為2008年金融海嘯後美國最大型銀行倒閉事件，外電引述消息指，英國最大型的銀行於周日一直與政府研究，但若果未能為英國矽谷銀行找到買家，英國政府將準備「後備方案」Plan B。英國財政部發言人拒絕置評。

外電報道指，周末有份參與討論的人士指出，在通脹危機下，政府難以大額拯救投資者。

英倫銀行：英國矽谷銀行不影響當地金融系統安全

英倫銀行於上周五宣布，計劃向法院申請將英國矽谷銀行啟動破產程序，讓符合條件的存戶，可儘快獲得存款保障下的8.5萬英鎊，以及聯名戶口上限17萬鎊。不過，由於矽谷銀行主要面對科創公司，而非個人客戶，有關存款保障實際作用不大。超過250名英國科技公司高層周末發簽署信，呼籲政府干預，並警告英國科技行業面臨「生存威脅」。

英倫銀行則指，英國矽谷銀行在英國規模有限，沒有支持金融系統的關鍵功能。

英國清算行倫敦銀行周日發聲明指，已聯同一組私募基金提出拯救矽谷銀行英國分支的方案，形容「矽谷銀行不可倒，因為它在服務關鍵的社群」。

（第三版加入滙豐收購後最新消息；第二版加入辛偉誠言論）

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記者：譚志偉