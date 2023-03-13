【SIVB】滙豐等據報與英國政府緊急商討矽谷銀行白武士方案　辛偉誠：很快有方案（第二版）

▲ 【SIVB】滙豐傳與英國政府緊急商討救市 做英國矽谷銀行白武士

全美國16大銀行—矽谷銀行（Sliver Valley Bank）於擠提壓力下被監管機構接管，波及多國科創企業，甚至是英國。英國首相辛偉誠表示，英國將很快公布其遏制矽谷銀行（SVB）倒閉所造成影響的計劃，而這距離美國金融監管機構接管矽谷銀行只不過數小時。

辛偉誠表明，整個周末他和財政大臣一直忙個不停，實際上是在飛機上，和英國央行和監管機構討論，以找出最佳解決方案，「我們很快就會有說法」。他又稱，「我們將繼續支持我們世界領先的科技行業及其支撐的所有高技能職位。你們應該放心，我們的整個金融體系是穩健的，毋須擔心」。

日前滙豐傳與英國政府緊急商討救市 做英國矽谷銀行白武士

日前綜合英國傳媒消息，英國財政部與多家英資銀行商議，設法吸收矽谷銀行英國分支，以免令當地科技企業大規模崩潰和恢復市場信心，並在必要時提供緊急資金，讓受影響英國企業支薪。

矽谷銀行成為2008年金融海嘯後美國最大型銀行倒閉事件，外電引述消息指，英國最大型的銀行於周日一直與政府研究，但若果未能為英國矽谷銀行找到買家，英國政府將準備「後備方案」Plan B。英國財政部發言人拒絕置評。

外電報道指，周末有份參與討論的人士指出，在通脹危機下，政府難以大額拯救投資者。

英國矽谷銀行在英國沒有支持金融系統的關鍵功能

英倫銀行於上周五宣布，計劃向法院申請將英國矽谷銀行執行破產程序，即符合條件的存戶，可儘快獲得存款保障下的8.5萬英鎊，以及聯名戶口上限17萬鎊。英國矽谷銀行的資產及負債，將由清算人管理，以將資產分配債權人。英倫銀行指，英國矽谷銀行在英國規模有限，沒有支持金融系統的關鍵功能。

然而，超過250名英國科技公司高層周末發簽署信，呼籲政府干預，並警告英國科技行業面臨「生存威脅」。

滙豐萊斯傳考慮出價

英國天空新聞報道指，HSBC滙豐 （00005） 及萊斯銀行亦考慮出價競投。彭博報道指，阿布扎比皇室成員控制的Royal Group，以及軟銀集團支持OakNorth，正考慮收購。

英國清算行倫敦銀行周日發聲明指，已聯同一組私募基金提出拯救矽谷銀行英國分支的方案，形容「矽谷銀行不可倒，因為它在服務關鍵的社群」。

英國財政大臣侯俊偉Jeremy Hunt周日表示，政府將為銀行員工提供即時支援，以准許銀行向員工支付薪金，並履行現金流義務。

（第二版加入辛偉誠言論）

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記者：譚志偉