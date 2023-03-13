▲ 【SIVB】滙豐傳與英國政府緊急商討救市 做英國矽谷銀行白武士

英國財政部正與銀行商討一個潛在計劃，吸收英國矽谷銀行的存戶，以避免科技企業大規模崩潰，以及試圖安撫市場。外電引述消息指，英國最大型的銀行於周日一直與政府研究，但若果未能為英國矽谷銀行找到買家，英國政府將準備 Plan B 。英國財政部發言人拒絕置評。

外電報道指，周末有份參與討論的人士指出，在通脹危機下，政府拯救投資者方案存在困難。

根據目前計劃，英國幾家大銀行或分工吸納英國矽谷銀行存戶，為他們提供資金，直至他們從原有貸款方獲得資金。

英倫銀行於上周五宣布，計劃向法院申請將英國矽谷銀行執行破產程序，即符合條件的存戶，可儘快獲得存款保障下的8.5萬英鎊，以及聯名戶口上限17萬鎊。英國矽谷銀行的資產及負債，將由清算人管理，以將資產分配債權人。英倫銀行指，英國矽谷銀行在英國規模有限，沒有支持金融系統的關鍵功能。

負責清算的倫敦銀行集團在周日發表聲明，指亦有向財政部、英倫銀行和英國矽谷銀行提交了一份提案。

英國天空新聞報道指，滙豐及萊斯銀行亦考慮出價競投。彭博報道指，阿布扎比皇室成員控制的Royal Group，以及軟銀集團支持OakNorth，正考慮收購。不過，若出售失敗，銀行要求政府為部份買賣提供擔保，以保障銀行，直至可從美國矽谷銀行收到存款。由於要儘快成事，銀行可能獲得對反洗錢規則的豁免。

財政大臣侯俊偉Jeremy Hunt周日表示，政府將為銀行員工提供即時支援，以准許銀行向員工支付薪金，並履行現金流義務。

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記者：譚志偉