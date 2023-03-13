【SIVB】矽谷銀行爆煲對美國3月加息有何影響？　專家：加息50點子的可能性降低

矽谷銀行爆煲成為全球焦點，市場除了觀望對環球金融市場的風險，亦正在評估對美國聯儲局3月議息結果的潛在影響。專家認為，矽谷銀行事件有可能令聯儲局作較保守的加息決定。

市場普遍預期聯儲局3月加息25點子，但基於經濟數據偏強，近期對加息50點子的預期也有所上升。

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惠理集團客戶投資組合管理聯席主管鄧偉志指，矽谷銀行的倒閉凸顯了量化緊縮和加息帶來的融資條件大幅收緊的風險。 雖然該行目前沒有看到證據表明這構成了任何系統性風險，但事件確實突出了融資條件收緊的影響。

他續指，在矽谷銀行事件中，由於美國聯邦存款保險公司（FDIC）的介入，未來幾天可能會有更多關於科技或風險投資圈受到實際影響的消息，因為一些初創公司的所有財務都大量依賴矽谷銀行。但令人擔憂的是，這些公司可能會有更多的壞消息傳出，而通過這些管道和風險敞口蔓延的不確定性可能會使市場情緒在短期內繼續疲軟。

然而，這也可能導致3月加息高於預期，即加息50點子的可能性降低，也可能令聯儲局放鬆鷹派言論，因為除了價格穩定和最大就業外，聯儲局的另一個任務也是維持金融穩定。

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編輯：袁諾曦