【名家看法】華興資本陳亞雷：港股短期缺乏催化劑　教路如何揀消費股

港股近日偏弱，華興資本港美股團隊董事總經理、亞洲研究主管陳亞雷認為，港股短期缺乏催化劑，因疫後開放以及預期經濟復甦的題材已經經過一輪炒作，並逐漸恢復平靜。後市需要觀察包括中美以及其他地緣政治因素、高科技行業的國際貿易和壁壘、兩會定下的基調對中國未來一年至五年經濟發展的影響，及相關經濟刺激政策等。

對於美國2月CPI數據對資產市場的影響，陳亞雷指，若CPI超預期，反映控制通脹工作仍未達預期效果，市場對儲局加息的幅度、加息周期的長度預期應會相應提高，對資產價格造成一定負面影響，但他強調利率只是因素之一，故不預期會出現大幅波動的情況。

若美CPI超預期 港股負面影響小

他又指，港股在上周的調整已在一定程度上反映了加息造成的負面影響，所以即使通脹數據高於預期，該行預計對市場的負面影響也相對比較小，反而如果通脹數據低於預期，港股可能會部分收付前期的跌幅。

投資方面，陳亞雷指，中長期來看，目前市場處在一個估值較為吸引，基本面逐步恢復，可以適當加倉，而交運，物流，互聯網廣告等均有較為明顯的反彈，可以關注相關公司。可以關注相關公司。

不過，相比之下，部分消費行業，例如互聯網零售，乘用車可能會有一些需求不足，價格競爭加劇的風險逐步顯現。半導體行業目前仍然存在較大的地緣政治風險，整個芯片供應鏈體系的穩定仍然存在極大的不確定性，可能對相關公司及行業的近期股價造成壓力。

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編輯：袁諾曦