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【石油巨企】沙特阿美去年純利創紀錄達1.26萬億港元　每分鐘勁賺239萬

股市 23:02 2023/03/12

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【石油巨企】沙特阿美去年純利1.26萬億港元再破紀錄　每分鐘勁賺239萬

原油及天然氣價格去年上揚，帶動全球石油股去年勁賺，沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）公布去年業績，純利達到創紀錄的1611億美元（約12565.8億港元），按年增46.5%，幾乎是另一石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM ）去年利潤的三倍，以此推算，沙特阿美去年每分鐘賺239萬港元，每秒賺3.98萬港元。

去年石油和天然氣價格飆升，以及銷量增加和精煉產品利潤率提高，刺激沙特阿美業績。沙特阿美行政總裁Amin Nasser稱，這可能是業界有史以來最高的利潤。沙特阿美去年自由現金流也達到創紀錄的1485億美元，而2021年則為1075億美元。 

第四季股息提高4% 有財力度過周期

沙特阿美將第四季度股息提高4%至195億美元，沙特阿美還表示，將向符合條件的股東發行紅股。 沙特阿美財務總監 Ziad Al-Murshed稱，集團目標是將股息維持在這個水平，沙特阿美有足夠的財力度過周期的起伏。

Nasser表示，若考慮到中國開放、航空燃料回升以及閒置產能非常有限，對市場短期至中期保持緊密平衡持謹慎樂觀態度。Nasser重申行業仍然持續投資不足，「鑑於我們預計石油及天然氣在可預見的未來仍將是必不可少，我們行業投資不足的風險是真實存在，包括或導致能源價格上漲。

去年原油產量每日1150萬桶 續增資本開支至550億美元

沙特阿美表示，去年碳氫化合物的平均產量相當為每日1360 萬桶石油，當中原油產量每日1150萬桶，沙特阿美重申將繼續投資，到 2027 年將其最大產能提高到原油產量每天 1300 萬桶。

沙特阿美去年資本支出增長18%至376億美元，預計未來數年將增至450億至550億美元，「將持續到本世紀中期左右」。

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編輯：李哲毅

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