【名家看法】惠理鄧偉志：市場修正加息預期是健康調整　矽谷銀行事件恐削港股投資氣氛

環球聚焦美國2月CPI數據，惠理集團客戶投資組合管理聯席主管鄧偉志指，惠理一直預期通脹水平需要一段較長時間回落，故最近市場對加息預期的調整是健康，這促使市場定價回到更合理的水平。雖然通脹需要較長時間回落，但該行不認為通脹緩和的趨勢會改變，因為一些高頻數據如租金繼續回落。

他認為，從去年12月底到1月市場調低對終端利率的水平和預期較早結束加息， 這個觀點是過份樂觀。而現時市場已修正之前太樂觀的預測， 所以現在下行風險有所下降。

料港股近期保持區間波動

港股近期受壓，鄧偉志指，投資者正等待更多來自中國的經濟及盈利資料，以評估正常化或復甦的步伐，後市可留意新任總理李強會否提供一些有關支持經濟的政策和措施的線索。

他料港股近期可能會保持區間波動，提醒投資者須留意外圍風險因素，雖然矽谷銀行事件對港股未必有直接影響， 但投資者氣氛減弱， 仍然有機會對市場造成一定壓力。

建議逢低買入 惟小心電訊股獲利回吐壓力

投資方面，惠理建議考慮在亞洲、香港或中國市場逢低買入，鑑於中國經濟的正常化將主要由消費的復蘇來支持，該行繼續看好消費，民眾超額儲蓄將為今年的零售銷售增長提供堅實的基礎。 另一方面，電訊業股份最近因為人工智能熱潮股價造好，導致行業估值上升。在市況波動下， 投資者亦須留意獲利壓力。

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編輯：袁諾曦