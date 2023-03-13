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【名家看法】瑞士百達資管黃思遠：市場已由TINA轉為TARA時代　薦美國短期國債、股市吼3大長綫主題

股市 09:00 2023/03/13

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瑞士百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理黃思遠指出，市場已由TINA（即是除了股票別無選擇）時代，轉爲TIARA（There is a realistic alternative，即是有現實的代替方案）和TARA（There are reasonable alternatives，即是市場上有股票代替品），認為美國短期國債的風險調整後回報較股市吸引。

至於股市方面，他指出，目前選股更爲關鍵，宜吼3大長綫增長主題，包括︰（1）全球領先科技公司 ，例如在AI領域關注涉及計算機能力、數據、半導體設計和製造商等方面；（2）糧食和能源安全為一大重要主題，偏好能為國家可持續發展提供解決方案的公司；（3）與本地消費相關的服務、旅遊業。

資金對通脹數據及儲局口徑仍敏感。黃思遠表示，市場對終端利率猜測不一，資產價格無可避免繼續搖擺，惟盡管終端利率有可能稍微上升，但儲局已處於加息周期尾段。

而港股主要受地緣政治局勢的影響，應從市場情緒、企業盈利業績報告、政策支持和房地產行業的表現進一步觀察。

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編輯：袁諾曦

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