▲ 【電子消費券】4.16發放首期3000元 Tap & Go管理層親解今年優惠策略

政府上周公布新一輪消費劵計劃派發詳情，最快4月16日將派發首期3,000元，香港電訊 （06823） 旗下、電子錢包Tap & Go營運商HKT Payment Limited替任行政總裁陳廈蒂接受本報訪問時表示，正密鑼緊鼓籌備各種消費優惠，今年亦會加強與同系會員獎賞計劃The Club合作，推出專屬購物折扣，以及額外積分回贈等，有信心今年Tap & Go及POS（流動電子收款機）生意額錄雙位數升幅。

Tap & Go自2021年起已成為政府電子消費券指定儲值支付工具，陳廈蒂表示，今年會加大Tap & Go優惠力度，同時會提供更多日常購物優惠，「鼓勵用戶用多啲」。陳廈蒂透露，Tap & Go將與The Club合作推出消費券優惠，涉及電話卡、手機、工作坊活動等產品，她更透露，日後在The Club使用Tap & Go消費可額外儲分，甚至換購演唱會等體驗式活動。

政府昨日宣布，第一期3,000元消費券不容許市民轉換儲值支付工具（即不可轉會），陳廈蒂稱，集團會部署第二期2,000元轉會優惠，希望吸引更多用戶選用Tap & Go。

另外，陳廈蒂表示，今年傾向繼續培養商戶接納電子支付習慣，故將向中小企提供Tap & Go和「轉數快」0%交易費優惠，同時免去POS租機費。

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記者：李哲毅