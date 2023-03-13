▲ 【SIVB】325家風投發表聯合聲明力撐矽谷銀行 「矽谷銀行是服務美國初創及支持新經濟的重要平台」

矽谷銀行倒閉危機下，多個金融機構受累，風投公司General Catalyst牽頭325家風投機構，以及僱用2.2萬名員工的650名企業創始人發表聲明，支持矽谷銀行，要求監管部門阻止矽谷銀行銀行倒閉。

聲明指出，矽谷銀行為風投行業及創始人的長期合作夥伴，過去40年來服務美國初創行業及支持新經濟的重要平台，若矽谷銀行能被收購並作適當資本化，各大機構將大力支持，並鼓勵其投資組合公司恢復銀行業務往來。

據矽谷銀行網站顯示，矽谷銀行為近半數的美國初創公司服務，若其倒閉，將對整個初創市場構成重大衝擊，部分在矽谷銀行擁有帳戶的初創企業，面臨未能向員工支薪的風險。

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編輯：宋佩恩