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【外圍一周前瞻】美股入夏令時間、晚上9時半開市　聯儲局周一緊急開閉門會議　緊盯CPI數據（附數據時間表）

股市 21:58 2023/03/12

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【外圍一周前瞻】美股入夏令時間、晚上9時半開市　聯儲局周一緊急開閉門會議　緊盯CPI數據（隨數據時間表）

美股進入夏令時間，今日起開市時間將提前一小時至晚上9時半。上周末爆出矽谷銀行事件後，美國聯儲局突然宣布，將於今日緊急召開理事會閉門會議，主要評估並決定聯邦準備銀行收取的預付利率和貼現率

儲局並沒有就會議披露進一步詳情，但市場相信與矽谷銀行事件有關，因其為2008年金融危機以來最大的銀行倒閉事件。

本周外圍將有多項重要數據出爐，除了CPI（消費者物價指數），美國2月PPI（生產者物價指數）及零售銷售數據也成為投資者及儲局對經濟情況的重要參考。另外，歐央行將於本周四（16日）公布議息結果，市場預期將再加息50點子。

另外，微軟將於當地時間周四以「結合AI的未來工作形態」 （Future of Work with AI）為名發表活動，預計屆時將說明更多結合人工智慧的服務與應用產品。

外圍本周重點經濟數據
日期 項目 預測 前值
3月14日 美國2月CPI（按年） ＋6% ＋6.4%
美國2月核心CPI（按年） ＋5.5% ＋5.6%
3月15日 美國2月PPI最終需求（按年） ＋5.4% ＋6%
美國2月核心PPI（按年） ＋5.2% ＋5.4%
美國2月先期零售銷售（按月） -0.40% ＋3%
美國2月核心零售銷售（按月） -0.10% ＋2.3%
3月16日 歐洲央行議息結果 ＋50點子 ＋50點子
美國首領失業救濟金人數 20.5萬 21.1萬
美國連續申領失業救濟金人數 169.8萬 171.8萬
美國2月進口物價指數（按年） -0.20% -0.20%
美國2月出口價格指數（按月） -0.30% ＋0.8%
美國2月新屋開工（按月） ＋0.1% -4.50%
美國2月營建許可（按月） ＋0.5% ＋0.1%
3月17日 美國3月密西根大學市場氣氛 67 67

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編輯：袁諾曦

美國聯儲局 歐洲央行 PPI CPI 經濟
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