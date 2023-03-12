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【外圍一周前瞻】美股入夏令時間、晚上9時半開市 聯儲局周一緊急開閉門會議 緊盯CPI數據（附數據時間表）
股市 21:58 2023/03/12
美股進入夏令時間，今日起開市時間將提前一小時至晚上9時半。上周末爆出矽谷銀行事件後，美國聯儲局突然宣布，將於今日緊急召開理事會閉門會議，主要評估並決定聯邦準備銀行收取的預付利率和貼現率
儲局並沒有就會議披露進一步詳情，但市場相信與矽谷銀行事件有關，因其為2008年金融危機以來最大的銀行倒閉事件。
本周外圍將有多項重要數據出爐，除了CPI（消費者物價指數），美國2月PPI（生產者物價指數）及零售銷售數據也成為投資者及儲局對經濟情況的重要參考。另外，歐央行將於本周四（16日）公布議息結果，市場預期將再加息50點子。
另外，微軟將於當地時間周四以「結合AI的未來工作形態」 （Future of Work with AI）為名發表活動，預計屆時將說明更多結合人工智慧的服務與應用產品。
|外圍本周重點經濟數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|3月14日
|美國2月CPI（按年）
|＋6%
|＋6.4%
|美國2月核心CPI（按年）
|＋5.5%
|＋5.6%
|3月15日
|美國2月PPI最終需求（按年）
|＋5.4%
|＋6%
|美國2月核心PPI（按年）
|＋5.2%
|＋5.4%
|美國2月先期零售銷售（按月）
|-0.40%
|＋3%
|美國2月核心零售銷售（按月）
|-0.10%
|＋2.3%
|3月16日
|歐洲央行議息結果
|＋50點子
|＋50點子
|美國首領失業救濟金人數
|20.5萬
|21.1萬
|美國連續申領失業救濟金人數
|169.8萬
|171.8萬
|美國2月進口物價指數（按年）
|-0.20%
|-0.20%
|美國2月出口價格指數（按月）
|-0.30%
|＋0.8%
|美國2月新屋開工（按月）
|＋0.1%
|-4.50%
|美國2月營建許可（按月）
|＋0.5%
|＋0.1%
|3月17日
|美國3月密西根大學市場氣氛
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編輯：袁諾曦
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