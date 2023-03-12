【旅遊景點】南韓建全球最大無軸式摩天輪　「首爾之環」預計2027年完工

隨着世界各地都恢復自由出入，各國都各出其招提振旅遊業。南韓政府日前宣布，將在首都首爾漢江邊，興建大約60層樓高的「首爾之環」（Seoul Ring）摩天輪，或成全球最大無軸式摩天輪，預計於2027年完工。

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南韓政府預估「首爾之環」每年可吸引350萬觀光客，造價為4000億韓圜。計畫動程於2025年6月動工，目標在2027年12月完工。

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根據外媒報道，摩天輪興建地點預定在漢江的天空公園，距離2002年為世界杯興建的「首爾世界盃競技館」不遠，預計可以飽覽首爾市區美景。「首爾之環」內有36個車廂，每個車廂可乘載25名乘客，每小時可服務1,747人，每日容納量接近1.2萬左右。

一般摩天輪中央會有多條纜綫連接周圍各個車廂，但近幾年科技進步，業界已發展出車廂不靠纜綫連接，也可以運行的無軸式摩天輪。

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