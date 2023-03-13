【英國王室】愛丁堡公爵非世襲頭銜 夏洛特日後或受封

英國愛德華王子（Prince Edward）早前獲封，亡父菲臘親王（Prince Phiilp）的愛丁堡公爵頭銜。不過原來愛丁堡公爵並非世襲頭銜，因此作為王儲所出的夏洛特公主（Princess Charlotte）日後或有機會受封。

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愛德華於59歲生日當日起受封愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）之位，王室發聲明指愛德華將終身享有愛丁堡公爵頭銜，而非可繼承的世襲頭銜（Hereditary title）。

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因此愛德華離世後，其子占士（James）無法繼承愛丁堡公爵頭銜。

愛丁堡公爵領地屬於王權，而且一直有指英王查理斯三世（King Charles III）傾向裁減核心王室成員規模。

因此外界預期王儲威廉王子（Prince William）繼位為君主後，長子喬治（Prince George）將成為王儲並獲威爾斯親王（Prince of Wales）頭銜，而女兒夏洛特或幼子路易小王子（Prince Louis）則可能受封愛丁堡公爵。

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另外，有指愛德華妻子蘇菲（Sophie Rhys-Jones）與哈里王子妻子梅根（Meghan Markle）不和。蘇菲以往僅為伯爵夫人，需向較高級、有薩塞克斯公爵夫人頭銜的梅根行屈膝禮。

由於蘇菲目前為愛丁堡公爵夫人，與梅根有同級頭銜，日後會面也無需向梅根行屈膝禮。

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責任編輯：鄭錦玲