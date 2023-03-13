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【奧斯卡】首設危機小組 免Will Smith打人同類事件重演

環球社會熱點 08:05 2023/03/13

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奧斯卡影帝韋史密夫（Will Smith）於去年頒獎典禮期間，掌摑主持Chris Rock引起一連串風波。奧斯卡金像獎主辦單位表示，今年已成立危機小組避免同類事件重演，並已預演多個情景，指主持人的角色非常重要。

澤連斯基求亮相奧斯卡頒獎禮 據報連續兩年遭拒 【下一頁】

奧斯卡主辦單位奧斯卡金像獎主辦單位電影藝術與科學學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）去年已宣布，禁止韋史密夫出席奧斯卡頒獎典禮10年。

但學院行政總裁克拉默摩（Bill Kramer）早前接受採訪指，已成立一個危機小組做好準備阻止及預防任何意外情況。

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克拉默摩表示，是次為學院首次擁有獨立危機處理團隊，已預演多個情景及有全盤應對計劃。他坦言很多事情現時或無法預料，但仍希望提前準備。

楊紫瓊奧斯卡IG拉票恐違規 提及對手姬蒂白蘭芝惹禍 【下一頁】

克拉默摩亦指，今年擔任頒獎禮主持的美國名嘴Jimmy Kimmel角色非常重要。他十分看好對方主持《Late Night》的功力，指直播節目非依靠計劃進行，大會擁有一個可調整並管理危機的主持。

現年55歲的Jimmy Kimmel此前接受訪問亦有提及掌摑事件，並開玩笑指如有人在台上掌摑他，他會還擊。但他其後亦指自己是Chris Rock的話，會轉身逃跑。

Jimmy Kimmel亦指，外界應停止圍繞掌摑事件的討論，現在仍拿此事開玩笑很無聊。

責任編輯：李俊儀

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