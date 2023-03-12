  • 24°C
香港時間 : 2023312日 (週日) 19:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股！幾多間香港上市公司有份？逾15%B股中招？

股市 19:00 2023/03/12

分享：

分享：

【SIVB】美國矽谷銀行爆煲！幾多間香港上市公司有用SVB？ B股或成重災區？

與環球初創關係密切的美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）爆煲，並由美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）接管了銀行存款，市場關注美國矽谷銀行SVB風暴全球影響範圍， 據獨立股評人David Webb旗下分析網站Webb-Site統計資料顯示，有12間香港上市公司與矽谷銀行有業務往來，當中7間為生物科技（B股），1間為醫藥股，據聯交所資料顯示，目前有46隻B股，意味B股中招比例高達15%。

一般而言，上市公司會與混合使用多間銀行服務，據Webb-Site統計，有份使用矽谷銀行SVB包括「B股」騰盛博藥 （02137） 、堃博醫療 （02216） 、北海康成製藥 （01228） 、雲頂新耀 （01952） 、嘉和生物藥業 （06998） 、加科思藥業 （01167） 、諾輝健康 （06606） 、聖諾醫藥 （02257） 以及「醫藥股」康龍化成 （03759） 。而非B股、醫藥股以外的上市公司則有華興資本 （01911） 、中智全球控股 （06819） 及阜博集團 （03738）

另外，亞盛醫藥 （06855） 則聯交所發公告指，與美國硅谷銀行SVB無任何業務往來。

相關文章：

【SIVB】矽谷銀行倒閉前幾小時　緊急發員工花紅

【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？

港股 B股 中智全球（06819） 華興資本控股（01911） 聖諾醫藥－B（02257） 加科思—B（01167） 嘉和生物—B（06998） 北海康成－B（01228） 騰盛博藥—B（02137） 堃博醫療－B（02216）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【SIVB】矽谷銀行倒閉前幾小時　緊急發員工花紅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？
【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？
【SIVB】又有美國銀行暴跌5成後急彈　另矽谷銀行據報融資失敗　考慮尋求整體出售　
【SIVB】又有美國銀行暴跌5成後急彈　另矽谷銀行據報融資失敗　考慮尋求整體出售　
【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點　滙豐ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點　滙豐ADR低港2%（不斷更新）
【美股收市】耶倫急召監管高層開會 巨企嘉信理財挫1成 美股憂爆黑天鵝低收345點
【美股收市】耶倫急召監管高層開會 巨企嘉信理財挫1成 美股憂爆黑天鵝低收345點
【SIVB】美國再有銀行出事　矽谷銀行突宣布百億融資引發擠提憂慮、盤前再插兩成
【SIVB】美國再有銀行出事　矽谷銀行突宣布百億融資引發擠提憂慮、盤前再插兩成
【電子消費券】陳茂波：4月16日先派3000元消費券、不可轉會　7月16日派2000元　「消費券不可變恒常計劃」
【電子消費券】陳茂波：4月16日先派3000元消費券、不可轉會　7月16日派2000元　「消費券不可變恒常計劃」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款