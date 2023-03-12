【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股！幾多間香港上市公司有份？逾15%B股中招？

▲ 【SIVB】美國矽谷銀行爆煲！幾多間香港上市公司有用SVB？ B股或成重災區？

與環球初創關係密切的美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）爆煲，並由美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）接管了銀行存款，市場關注美國矽谷銀行SVB風暴全球影響範圍， 據獨立股評人David Webb旗下分析網站Webb-Site統計資料顯示，有12間香港上市公司與矽谷銀行有業務往來，當中7間為生物科技（B股），1間為醫藥股，據聯交所資料顯示，目前有46隻B股，意味B股中招比例高達15%。

一般而言，上市公司會與混合使用多間銀行服務，據Webb-Site統計，有份使用矽谷銀行SVB包括「B股」騰盛博藥 （02137） 、堃博醫療 （02216） 、北海康成製藥 （01228） 、雲頂新耀 （01952） 、嘉和生物藥業 （06998） 、加科思藥業 （01167） 、諾輝健康 （06606） 、聖諾醫藥 （02257） 以及「醫藥股」康龍化成 （03759） 。而非B股、醫藥股以外的上市公司則有華興資本 （01911） 、中智全球控股 （06819） 及阜博集團 （03738） 。

另外，亞盛醫藥 （06855） 則聯交所發公告指，與美國硅谷銀行SVB無任何業務往來。

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