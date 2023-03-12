【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股！幾多間上市公司有份？逾15%B股中招？（第二版）

▲ 【SIVB】美國矽谷銀行爆煲！幾多間香港上市公司有用SVB？ B股或成重災區？

與環球初創關係密切的美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）爆煲，並由美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）接管了銀行存款，市場關注美國矽谷銀行SVB風暴全球影響範圍， 據獨立股評人David Webb旗下分析網站Webb-Site統計資料顯示，有12間香港上市公司與矽谷銀行有業務往來，當中7間為生物科技（B股），1間為醫藥股，據聯交所資料顯示，目前有46隻B股，意味B股中招比例高達15%，另外，諾亞控股 （6686） 披露中伏，目前SVB現金存款少於100萬美元。

一般而言，上市公司會與混合使用多間銀行服務，據Webb-Site統計，有份使用矽谷銀行SVB包括「B股」騰盛博藥 （02137） 、堃博醫療 （02216） 、北海康成製藥 （01228） 、雲頂新耀 （01952） 、嘉和生物藥業 （06998） 、加科思藥業 （01167） 、諾輝健康 （06606） 、聖諾醫藥 （02257） 以及「醫藥股」康龍化成 （03759） 。而非B股、醫藥股以外的上市公司則有華興資本 （01911） 、中智全球控股 （06819） 及阜博集團 （03738） 。

騰盛博藥：不足9%現金放在SVB

騰盛博藥發公告指，公司不足9%現金及銀行餘額是存放在SVB，認為儘管SVB關閉，但騰盛博藥現有現金和銀行餘額仍然足以滿足未來三年的營運資金、資本支出以及已知合同的重大現金需求，料不會對公司業務、供應商、員工、客戶有重大不利影響。騰盛博藥又稱，正在與SVB和FDIC密切合作，以監測事件的最新進展，並盡量減少對公司的任何潛在影響。

堃博醫療：6.5%總現金存SVB

堃博醫療稱，截至3月12日，公司在SVB存款約1180萬美元（約9204萬港元），佔截至3月10日的總現金及現金等價物約6.5%，現正積極努力維護及提取SVB存款。

堃博醫療認為，因SVB事件而面臨的風險並不重大，並預計對公司的經營計劃及現金 生命週期影響甚微。

加科思藥：3.9已執行餘額轉出手續

加科思藥稱，截至3月9日（上周四），在SVB現金存款餘額不足40萬美元（約312萬港元），佔總現金及銀行結餘的0.2%，加科思藥又提到，已在美國東部時間3月9日執行全部矽谷銀行餘額轉出手續。

北海康成：SVB風險敞口不大

北海康成稱，集團存放於SVB的現金金額並不重大，通常在FDIC擔保的金額範圍內，故認為SVB風險敞口亦不重大。

諾亞控股：SVB現金存款少於100萬美元

另外，諾亞控股發公告指，目前在SVB擁現金少於100萬美元（約780萬港元），佔現金及現金等價物總額0.2%以下，認為SVB相關流動資金風險對其業務運營或財務狀況而言並不重大。

亞盛醫藥：與SVB無任何業務往來

亞盛醫藥 （06855） 則聯交所發公告指，與美國硅谷銀行SVB無任何業務往來。

（第二版加入騰盛博藥、加科思藥、諾亞控股、亞盛醫藥、堃博醫療、北海康成通告）

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編輯：李哲毅