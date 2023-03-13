【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股、逾15%B股中招？　SOHO潘石屹否認血本無歸（第三版）

▲ 【SIVB】美國矽谷銀行爆煲！幾多間香港上市公司有用SVB？ B股或成重災區？

與環球初創關係密切的美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）爆煲，並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管銀行存款，市場關注美國矽谷銀行SVB風暴全球影響範圍。據獨立股評人David Webb旗下分析網站Webb-Site統計資料顯示，有12間香港上市公司與矽谷銀行有業務往來，當中7間為未盈利生物科技B股、1間為醫藥股。據聯交所資料顯示，目前有46隻B股，意味B股中招比例高達15%。

另外，多家上市公司陸續公布，公司有在SVB設有帳戶。當中涉及款項較大的有百濟神州 （06160） ，涉款14億元。

一般而言，上市公司會混合使用多間銀行服務，最新自行發公告表示在SVB有開戶的香港上市公司包括：

另外，據Webb-Site統計，有份使用矽谷銀行SVB包括：

醫療或生物科技相關（粗體為已自行發表公告）

其他行業港股

歌禮製藥、微創醫療、美圖公司、SOHO中國潘石屹、科濟藥業撇清與SVB關係

除了自行公告存款在矽谷銀行SVB，另有多家上市公司以至知名商人劃清界線，強調自己沒有在SVB存款或使用該行服務，當中包括：歌禮製藥 （01672） 、微創醫療 （00853） 、德琪醫藥 （06996） 、貝康醫療 （02170） 、亞盛醫藥 （06855） 。

美圖公司 （01357） 則表示，自2020年以來未有在矽谷銀行持有任何銀行賬戶或資金，亦沒有與矽谷銀行有任何當前或持續的銀行業務關係。

SOHO中國 （00410） 創辦人潘石屹一度被指存款在矽谷銀行以致血本無歸，潘石屹在微博發文表示指，公司從來沒有在矽谷銀行開戶，從來沒有存過款。

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以下為各公司通告主要內容：

百濟神州︰在矽谷銀行的未投保現金存款近14億港元

百濟神州 （06160） 表示，公司在矽谷銀行SVB持有的未投保現金存款，約佔去年底現金、現金等價物、受限資金和短期投資總額45億美元的3.9%。以此計算，涉款約1.755億美元（13.77億港元）。

公司在多家大型金融機構持有多元化的現金和投資，以美元計價的現金和投資主要在摩根大通、摩根士丹利、美國合眾銀行和瑞銀持有，預計SVB的近期事態發展不會對公司運營產生重大影響。

阜博集團：3月9日已完成現金轉出SVB電匯指示

阜博集團 （03738） 表示，3月9日完成將現金轉出矽谷銀行SVB的電匯指示。公司還向其客戶發出正式通知書，要求立即暫停向其在SVB的銀行賬戶付款。公司與美國及其他國家的多家大型商業銀行保持長期銀行業務關係，其中滙豐銀行為其主要商業銀行合作夥伴。公司認為，SVB的關閉不會對公司的業務運營產生重大影響。

雲頂新耀︰低於公司現金總額的1%存在SVB

雲頂新耀 （01952） 表示，公司於矽谷銀行SVB只存有非常少量現金 （遠低於公司現金總額的1%），而聯邦存款保險公司未承保的金額約為1百萬美元。除矽谷銀行外，於其他美國銀行概無任何現金存款。

董事會預計，將通過聯邦存款保險公司的保險結合其他補償措施收回於矽谷銀行的大部份現金存款，認為事件並不會對公司造成任何重大不利影響。

匯量科技︰矽谷銀行的存款賬戶總餘額約43萬美元

匯量科技 （01860） 公布，公司在矽谷銀行SVB的存款賬戶總餘額約為43萬美元，在集團的現金和現金等價物中佔比極少。

聖諾醫藥︰存放於矽谷銀行賬戶的現金總額約330萬美元

聖諾醫藥 （02257） 公布，集團於矽谷銀行SVB的銀行賬戶主要用於支付工資及其他研發合約。截至3月10日，存放於矽谷銀行賬戶的現金總額約為330萬美元，佔集團去年底未經審核現金及現金等價物總額不足3%及未經審核總資產不足2%。

董事會認為集團擁有充足的營運資金以滿足其資本要求，且該事件將不會對集團的營運、業務、財務狀況及其履行合約責任的能力產生任何重大影響。

再鼎醫藥︰SVB持有的金額佔比約2.3%

再鼎醫藥 （09688） 公布，至去年底，公司現金和現金等價物總額約10.085億美元，而在矽谷銀行SVB持有的金額佔比甚低（約 2.3%）。公司的大部分現金和現金等價物分佈在多家大型國際金融機構，包括摩根大通、花旗集團和中國銀行（香港）有限公司。

此外，公司與SVB沒有重大債務或其他融 資安排，認為SVB的關閉不會影響公司滿足其運營開支和資本支出需求（包括支付工資和向第三方付款）的能力。

嘉和生物︰僅存有少量現金結餘、低於0.01%

嘉和生物 （06998） 公布，在矽谷銀行SVB設立的營運賬戶中僅有少量現金結餘，佔公司現金、現金等價物及定期存款總額低於0.01%。此外，公司現金及資產配置較為多元化以最大程度降低風險，公司銀行現金存款較為分散且已建立完善的資金管理體系。

董事會認為事件不會對集團產生重大不利影響，集團的業務運營和財務狀況保持正常。

騰盛博藥：不足9%現金放在SVB

騰盛博藥 （02137） 發公告指，公司不足9%現金及銀行餘額是存放在矽谷銀行SVB。公司認為，儘管SVB關閉，但騰盛博藥現有現金和銀行餘額仍然足以滿足未來三年的營運資金、資本支出以及已知合同的重大現金需求，料不會對公司業務、供應商、員工、客戶有重大不利影響。

騰盛博藥又稱，正在與SVB和FDIC密切合作，以監測事件的最新進展，並盡量減少對公司的任何潛在影響。

翻查騰盛博藥2022年中期年報，公司截至6月底現金及現金等價物約29.66億元人民幣，若以9%推算，其於SVB存款價值涉最多2.67億人民幣。

堃博醫療：6.5%總現金存SVB

堃博醫療 （02216） 稱，截至3月12日，公司在矽谷銀行SVB存款約1180萬美元（約9204萬港元），佔截至3月10日的總現金及現金等價物約6.5%，現正積極努力維護及提取SVB存款。

堃博醫療認為，因SVB事件而面臨的風險並不重大，並預計對公司的經營計劃及現金 生命週期影響甚微。

加科思藥：3.9已執行餘額轉出手續

加科思藥 （01167） 稱，截至3月9日（上周四），在矽谷銀行SVB現金存款餘額不足40萬美元（約312萬港元），佔總現金及銀行結餘的0.2%，加科思藥又提到，已在美國東部時間3月9日執行全部矽谷銀行餘額轉出手續。

北海康成：SVB風險敞口不大

北海康成 （01228） 稱，集團存放於矽谷銀行SVB的現金金額並不重大，通常在FDIC擔保的金額範圍內，故認為SVB風險敞口亦不重大。

諾亞控股：SVB現金存款少於100萬美元

諾亞控股 （06686） 指，目前在矽谷銀行SVB擁現金少於100萬美元（約780萬港元），佔現金及現金等價物總額0.2%以下，認為SVB相關流動資金風險對其業務運營或財務狀況而言並不重大。

基石藥業：超出FDIC承保的存款低於60萬美元

基石藥業 （02616） 指，矽谷銀行SVB的賬戶超出FDIC承保金額的部分低於60萬美元（約468萬港元），佔公司現金、現金等價物及定期存款總額低於0.5%，SVB事件對公司影響甚微。

（第三版加入雲頂新耀、百濟神州、匯量科技、德琪醫藥、聖諾醫藥、再鼎醫藥、嘉和生物、貝康醫療通告）

（第二版加入騰盛博藥、加科思藥、諾亞控股、亞盛醫藥、堃博醫療、北海康成通告）

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編輯：李哲毅