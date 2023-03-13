英24間頂尖大學 兩成學生因生活成本考慮輟學

羅素大學集團（The Russell Group）代表英國24間頂尖大學院校，近日旗下學生會調查發現，羅素大學集團兩成學生因生活成本高昂考慮輟學 。

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羅素大學集團共有24間精英院校，包括牛津大學及劍橋大學，羅素大學集團學生會的研究訪問超過8,500名學生。

結果顯示，考慮輟學的學生當中，超過三成為社會經濟弱勢群體，留學生、邊緣化、殘疾和非全日制學生都受到影響。

研究指，過半受訪學生的學業成績受生活成本危機影響，25%學生經常缺乏食物等必需品。

他們反映要額外從事有薪工作來承擔學費和生活費，部分人因經濟壓力及營養不良導致注意力分散，更有學生因負擔不起交通費被迫逃課。

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某些學生反映有自殺傾向，或患有嚴重焦慮等問題。部分學生表示，家人為了讓他們飽腹，選擇不使用家中暖氣以節省開支。

研究人員也發現，在家庭收入超過7.5萬英鎊（約71萬港元）的學生當中，考慮輟學的學生比例明顯大幅減少，憂慮生活成本危機或導致大學僅向富裕階層開放。

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責任編輯：鄭錦玲