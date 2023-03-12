【內險股｜盈喜】人保發盈喜　料淨利潤按年增逾一成　財險增達兩成

▲ 【內險股｜盈喜】人保發盈喜 料淨利潤按年增逾一成

中國人保 （01339） 預期，截至2022年底全年淨利潤介乎238.02至248.84億元（人民幣，下同）,2021年為216.38億元；扣除非經常性損益後，集團淨利潤介乎236.23至246.96億元，2021年為214.75億元，均按年增約10%至15%。集團業績有所增長，歸因保費收入持續增長，業務結構均衡，強化承保風險選擇，提升理賠精細化管理水平和服務能力帶動。

除保費收入增長外，集團建構多層次農業保險體系，助力保障糧食安全、穩定農業生產；將物聯網、雲計算、大數據等新技術融入保險產品；助推養老和醫療保障體系建 設、助力基本公共服務均等化；加強綠色低碳領域的投融資服務；為各級地方政府提供按需定制、靈活組合的一攬子風險解決方案。

人保旗下人保財險 （02328） 同日發盈喜，預期財險淨利潤按年增介乎10%至20%，2021年淨利潤為233.65億元。集團指業務增長歸因，保費收入穩步增長，持續優化業務結構，加強理賠成本管控，承保利潤亦按年增加。

人保公告、財險公告

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記者：宋佩恩