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法國參院通過退休改革方案 示威人數較預期少

環球社會熱點 19:00 2023/03/12

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）早前提出，將退休年齡由62歲提高至64歲的法案，上周六（11日）以195票贊成、112票反對通過參議院。法國內政部指當日全國有36.8萬人上街示威，與警方預期的80萬人相比甚至不足一半。

法國第6次大罷工抗議延遲退休 陸空交通停擺 【下一頁】

是次投票中，右翼議員大多投贊成票。方案將提交至國民議會（national assembly）及參議院議員共同組成的14人聯合委員會審查，該委員會就法案內容達成共識後，兩院周四（16日）將作最終投票，一旦通過將正式立法。

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總理布羅納（Élisabeth Borne）表示，參院通過法案是邁出重要一步，並指相信政府能獲多數票通過方案。但外界分析指，若馬克龍政府未能取得足夠票數，布羅納亦能動用甚少使用而極具爭議的憲法第49條第3項，可無需經過投票下通過立法。

上周六法國多地均有示威，其中巴黎有約4.8萬人參與，較警方此前預料的10萬大為減少。巴黎警方指，部分示威者向安全部隊投擲雜物、燃燒垃圾桶及毀壞窗戶，並透露已拘捕32人。多個工會呼籲無限期罷工，涉及行業包括運輸、發電廠及垃圾處理業等。

法國數十萬人示威抗議延長退休 工會稱將擴大罷工行動 【下一頁】

法國各工會仍希望迫使政府讓步甚至撤回法案，法國工人民主聯盟CFDT副主席Marylise Leon上周六（11日）形容，現時是最終階段（The endgame is now）。

馬克龍上周兩度拒絕和工會代表會晤，立場左翼的法國總工會（CGT Trade Union）主席Philippe Martinez呼籲，需就改革作全民公投。

當地有民調顯示，63%法國人支持反對法案示威，54%人亦支持部分行業罷工，但高達78%民眾認為法案最終會通過。

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責任編輯：李俊儀

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