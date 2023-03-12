【2023消費券】上一期未用完會影響4月派錢？何時前要用完？用八達通拎消費券注意事項一覽

財爺陳茂波日前公布2023年消費券計劃詳情，最快下月16日即會收到首輪3,000元電子消費券，餘額會在7月16日開始向合資格市民發放，有效期至2023年10月31日。不過由於八達通最高儲值額只有3,000元，過往都需要累積消費至指定金額才可拍卡領取下一期消費卷，iMoney今次為讀者整合用八達通領取消費券的注意事項。

有市民想知道，想要領取2023年的消費券，是否需要拍卡全數領取所有在2022年發放的消費券。政府表示，市民是否已拍卡全數領取所有2022年計劃發放的消費券，並不影響2023年消費券計劃下在4月16日向他們發放第一期消費券的安排。

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至於今年八達通的拍片時間表則如下：

2023年7月16日（如於2023年4月16日至2023年6月30日的「合資格消費」累積總額不少於3,000元或1,500元） 2023年8月16日（如於2023年4月16日至2023年7月31日的「合資格消費」累積總額不少於3,000元或1,500元） 2023年9月16日（如於2023年4月16日至2023年8月31日的「合資格消費」累積總額不少於3,000元或1,500元） 2023年10月16日（如於2023年4月16日至2023年9月30日的「合資格消費」累積總額不少於3,000元或1,500元） 2023年11月16日（如於2023年4月16日至2023年10月31日的「合資格消費」累積總額不少於3,000元或1,500元）

就如去年一樣，如果想要在7月16日即可領取餘下的消費券，需要在6月30日前消費不少於3,000元或1,500元，如此類推，想要在月中領取餘下的消費券，就須在上一個月的月底消費不少於上述提到的金額。

由於八達通卡有儲值限額為3,000元，市民可因應其八達通卡內的儲值額，在領取期限、即2023年9月30日前多於一次拍卡領取已發放的消費券。如市民未有在期限前領取已發放的消費券總額，將被視作放棄有關消費券餘額。

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其他有關八達通的常見問題 ：

長者如果想改用樂悠咭領取消費券

使用八達通登記2022年消費券計劃的市民，如其已登記的八達通卡仍然有效，便可繼續使用已登記的八達通卡收取消費券，毋須再次登記或刻意更改以其他八達通卡（包括樂悠咭）。 樂悠咭用戶如已退回其用作收取去年消費券的八達通卡，可在3月29日或之前致電八達通熱線2969 5588，更新其登記紀錄。更新後，舊的八達通卡會被註銷。 樂悠咭用戶亦可在收取消費券後使用八達通服務站的「易轉服務」，將其舊八達通卡上的設置（包括消費券計劃下相關的資料，如領取紀錄及合資格消費紀錄，以及其他如自動增值服務、門禁系統等資料）轉移到樂悠咭。舊的八達通卡會被收回。

實體八達通卡已轉移至手機八達通的話 有關市民毋須再次登記。當局會主動安排更新消費券計劃登記紀錄，讓有關市民以手機八達通在4月16日領取2023年消費券計劃的第一期消費券。

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