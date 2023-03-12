  • 25°C
香港時間 : 2023312日 (週日) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2023消費券】上一期未用完會影響4月派錢？何時前要用完？用八達通拎消費券注意事項一覽

理財智慧 18:40 2023/03/12

分享：

分享：

財爺陳茂波日前公布2023年消費券計劃詳情，最快下月16日即會收到首輪3,000元電子消費券，餘額會在7月16日開始向合資格市民發放，有效期至2023年10月31日。不過由於八達通最高儲值額只有3,000元，過往都需要累積消費至指定金額才可拍卡領取下一期消費卷，iMoney今次為讀者整合用八達通領取消費券的注意事項。

有市民想知道，想要領取2023年的消費券，是否需要拍卡全數領取所有在2022年發放的消費券。政府表示，市民是否已拍卡全數領取所有2022年計劃發放的消費券，並不影響2023年消費券計劃下在4月16日向他們發放第一期消費券的安排。

同場加映：【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

至於今年八達通的拍片時間表則如下：

2023年7月16日（如於2023年4月16日至2023年6月30日的「合資格消費」累積總額不少於3,000元或1,500元）
2023年8月16日（如於2023年4月16日至2023年7月31日的「合資格消費」累積總額不少於3,000元或1,500元）
2023年9月16日（如於2023年4月16日至2023年8月31日的「合資格消費」累積總額不少於3,000元或1,500元）
2023年10月16日（如於2023年4月16日至2023年9月30日的「合資格消費」累積總額不少於3,000元或1,500元）
2023年11月16日（如於2023年4月16日至2023年10月31日的「合資格消費」累積總額不少於3,000元或1,500元）

就如去年一樣，如果想要在7月16日即可領取餘下的消費券，需要在6月30日前消費不少於3,000元或1,500元，如此類推，想要在月中領取餘下的消費券，就須在上一個月的月底消費不少於上述提到的金額。

由於八達通卡有儲值限額為3,000元，市民可因應其八達通卡內的儲值額，在領取期限、即2023年9月30日前多於一次拍卡領取已發放的消費券。如市民未有在期限前領取已發放的消費券總額，將被視作放棄有關消費券餘額。

【餐飲股回勇】海底撈盈喜獲券商唱好 股價急升逾13％ 餐飲股全綫造好【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

其他有關八達通的常見問題 ：

長者如果想改用樂悠咭領取消費券
使用八達通登記2022年消費券計劃的市民，如其已登記的八達通卡仍然有效，便可繼續使用已登記的八達通卡收取消費券，毋須再次登記或刻意更改以其他八達通卡（包括樂悠咭）。

樂悠咭用戶如已退回其用作收取去年消費券的八達通卡，可在3月29日或之前致電八達通熱線2969 5588，更新其登記紀錄。更新後，舊的八達通卡會被註銷。

樂悠咭用戶亦可在收取消費券後使用八達通服務站的「易轉服務」，將其舊八達通卡上的設置（包括消費券計劃下相關的資料，如領取紀錄及合資格消費紀錄，以及其他如自動增值服務、門禁系統等資料）轉移到樂悠咭。舊的八達通卡會被收回。

實體八達通卡已轉移至手機八達通的話

有關市民毋須再次登記。當局會主動安排更新消費券計劃登記紀錄，讓有關市民以手機八達通在4月16日領取2023年消費券計劃的第一期消費券。

同場加映：【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

電子支付 電子消費券 經濟 陳茂波 香港 服務 八達通

下一篇文章

【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國矽谷銀行被關閉　聯邦存款保險公司接管存款
美國矽谷銀行被關閉　聯邦存款保險公司接管存款
星星地產雨後原價加推48伙　20伙折實平過600萬
星星地產雨後原價加推48伙　20伙折實平過600萬
【宏觀術數@iM網欄】風水玄機 暢談尖沙咀地運
【宏觀術數@iM網欄】風水玄機 暢談尖沙咀地運
【飲食業人才荒】時薪100元也難請人 顧問公司如何為餐廳度難關？
【飲食業人才荒】時薪100元也難請人 顧問公司如何為餐廳度難關？
【姜濤 X Darlie 好來】姜濤續任Darlie 代言人 邀姜糖齊拍 Smile-fie 拉近你我
【姜濤 X Darlie 好來】姜濤續任Darlie 代言人 邀姜糖齊拍 Smile-fie 拉近你我
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款