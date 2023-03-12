【SVB】在政府接管前數小時　矽谷銀行員工仍收到Bonus

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，簡稱SVB）於當地時間3月10日宣布破產倒閉。而根據外媒報道，在監管機構接管矽谷銀行前幾個小時，員工仍收到年度獎金。報道提到，矽谷銀行向來會在3月的第二個星期五支付員工獎金。

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聯邦存款保險公司 (FDIC) 於星期五中午時間接管矽谷銀行。

根據Glassdoor.com數據，無法確定員工獎金支出的金額，但矽谷銀行一般員工的獎金約1.2萬美元，而董事總經理則約為14萬美元。

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據彭博社報道，矽谷銀行是2018年上市銀行中薪酬最高的，員工當年的平均薪酬為250,683美元。截至12月，該銀行擁有 8,528 名員工。

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