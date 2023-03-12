發展局：商業樓面積10年增約九成　九龍東CBD2逐步成形

港府有意將九龍東打造成中環之外另一個核心商業區（Central Business District，CBD）。發展局今日（12日）在社交平台上發文表示，過去10年，政府透過規劃新的啟德發展區、活化海濱及活化工廈政策，創造新區域的同時，亦帶動觀塘和九龍灣一帶的舊工業區重新發展，新舊區有機融合，促進九龍東轉型為第二個核心商業區（CBD2）。

當局稱，九龍東的商業樓面面積在過去十年增加了約九成，達320萬平方米，當中包括60多座重建或改裝的私人工廈。連同正在興建或已獲批的項目，區內商業樓面面積將達400多萬平方米，規模與中環核心商業區相若。未來還會有其他商業用地陸續出台，包括啟德發展區內多幅合共提供約91萬平方米樓面面積的商業用地。

同場加映：【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

過去幾年香港經濟發展因新冠病毒疫情而受挫，無疑影響市場對區內商業樓面的需求，但政府會繼續鞏固九龍東作為CBD2 的地位，並參考經濟復甦步伐、市場承接能力等因素，按步就班、適時推出區內的商業用地。

活化工廈政策在促進九龍東轉型也起了一定作用。政府於2010年推出第一輪全港適用的活化工廈政策，在首輪計劃下，九龍東已獲批核的整幢改裝或重建項目的宗數佔全港總數達45%。第二輪計劃在2018年實施後至去年年底，九龍東所佔的比例更達65%，持續推動舊區更新。

【餐飲股回勇】海底撈盈喜獲券商唱好 股價急升逾13％ 餐飲股全綫造好【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

商業發展不只限於提量，行業組合亦影響商業區的定位。規劃署《2018年九龍東商業機構的統計調查》報告，發現約19%位於九龍東的商業機構從事「銀行、金融及保險業」和「地產及商業服務」，相比於2011年統計調查的約6%大幅增加了三倍多。我們亦看到不少跨國公司或金融機構已進駐九龍東，顯示九龍東作為CBD2正逐步成長，對提升香港國際金融中心和貿易中心的地位發揮作用。

同場加映：【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機