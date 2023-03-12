美加踏入夏令時間快一個鐘 美議員倡永久夏令

美國與加拿大周日（12日）起踏入夏令時間，時鐘會撥快一小時。美國有國會議員再提出議案，建議永久沿用夏令時間，議案於參院獲得兩黨支持。

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除了夏威夷及亞利桑那州部分地區外，美國其餘地區周日起改行夏令時間。

不過共和黨參議院魯比奧（Marco Rubio）本月提出《the Sunshine Protection Act of 2023》（暫譯《2023陽光保護法案》），提議永久於全國範圍實施夏令時間。

魯比奧去年也曾提出類似法案，亦於參院獲共和、民主兩黨一致支持下通過，但於眾院闖關失敗。一部分人憂慮全面實施夏令時間，可能對依賴旅遊業或大型農業社區有影響

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共和黨眾議員羅傑斯（Mike Rogers） 上周三（8 日）亦提出一項法案，要求授權各州無須國會批准下自行決定永久沿用夏令時間。

科學家多年來相信冬令轉變為夏令時間涉及健康問題，人體難在短時間内適應時間變化，或增加肥胖、糖尿病、高血壓、心臟病發甚至致命車禍的風險。

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責任編輯：鄭錦玲