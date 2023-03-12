【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法

財爺陳茂波日前公布2023年消費券計劃詳情，最快下月16日即會收到首輪3,000元電子消費券，大致上與過往兩次派錢分別不大，但由於分期派發，實際操作仍較為複雜，或者不少人對仍有一定疑問，iMoney為一眾讀者整合常見問題，以QA方式解答大家的問題。

根據計劃詳情，已成功登記2022年消費券計劃的市民，會先在4月16日獲發第一期消費券，餘額會在7月16日開始向合資格市民發放。

Q：如市民沒有登記 2022 年消費券計劃，可否在4月16日領取 2023 年消費券計劃的第一期消費券？

A：如果是去年未有登記的市民，則可在2023年第二期消費券計劃於年中推出時進行登記。即是說，去年登記期後年滿18歲的合資格市民，或是新來港人士，須待年中再申請。

Q：可否更改儲值支付工具收取在4月16日發放的2023年第一期消費券？

A：市民如希望轉換儲值支付工具收取消費券，可於今年中2023年消費券計劃接受登記時作出更改。同一個儲值支付工具帳戶不可被多於一名登記人登記作領取消費券之用。

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Q：如未能確定用於登記2022年消費券計劃的儲值支付工具帳戶是否仍然有效該怎辦？

A：一般來說，即使一段時間沒有使用，市民如無主動取消其儲值支付工具帳戶（例如將八達通卡退回），該帳戶應仍然有效。如有疑問，市民可致電有關的儲值支付工具營辦商熱線，確定其用於登記2022年消費券 計劃的儲值支付工具帳戶是否仍然有效。

市民可以點擊以下連結或致電營辦商，了解各儲值支付工具的相關資訊：

• 支付寶香港（電話: 2245 3201）

• BoC Pay（電話: 3988 1822）

• 八達通（電話: 2969 5588）

• PayMe from HSBC（電話: 2996 7288）

• Tap & Go「拍住賞」（電話: 2888 0000）

• WeChat Pay HK（電話: 3929 1666）

Q：如已註銷了領取2022年消費券的儲值支付工具帳戶、遺失了八達通卡，或其帳戶已失效該怎辦？

A：可先嘗試重新下載相關手機應用程式，輸入有關帳戶的登入號碼及密碼等資料，以重新連結原有帳戶。

如無法重新啟動該失效帳戶，合資格市民需以同一款儲值支付工具開設新帳戶，並可透過計劃指定網站更改其電子錢包帳戶登記紀錄。

如若是八達通卡已遺失或失效，可透過計劃指定網站更改其八達通卡登記紀錄，以另一張八達通卡領取2023年消費券計劃在 4月16日發放的第一期消費券。舊的八達通卡將會被註銷。

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Q :忘記了2022年消費券計劃的登記參考編號？

A：可從早前消費券計劃秘書處以特定電話號碼6059 1120發出的短訊，查閱其登記參考編號。如已刪除有關短訊及忘記有關編號，可透過計劃指定網站，輸入香港永久性居民身分證/香港居民身分證號碼，及用以登記2022年消費券計劃的本地聯絡電話最後4位數字後，然後選取「忘記登記參考編號」，有關參考編號會經短訊發送至登記人用以登記 2022 年消費券計劃的本地聯絡電話號碼。

Q：會預留多少時間供有關登記人更新資料？

A：有需要的市民需在3月29日或之前更新其儲值支付 工具帳戶登記紀錄，以便在4月16日收取2023年消費券計劃發放的第一期消費券。如市民未能在指定日期前完成更新儲值支付工具帳戶的手續，有關消費券或會按登記人的登記紀錄存入一個失效的帳戶（包括已遺失的八達通卡）。當局如在指定日期後收到更新資料申請，會與相關儲值支付工具營辦商跟進，但相關市民無可避免會延遲收到有關消費券。

Q：如登記人已更換用以登記2022年消費券計劃的電話號碼，是否需要更改其登記紀錄？

A：如市民已更換相關電話號碼，他們可在網上下載， 或致電熱線 185000 以郵寄、電郵或傳真方式索取 「更改登記資料申請表格」，並將填妥及已簽署的表格，連同有效的香港身分證複本，郵寄至「香港郵政 總局郵政信箱 185000 號 消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，信封上毋須貼上郵票（郵費由政府支付）。

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