於印度遭當街亂摸性騷擾 日本女反於Twitter致歉

近日有社交網絡流傳影片顯示,一名日本女遊客在參加印度節慶活動時,於街頭遭人當眾亂摸兼性騷擾,女子其後已離開印度。事件引起公憤,印度當局上周六(11日)正式拘捕3人,其中1人更為未成年人。但該名女子其後卻於社交平台上致歉,強調自己熱愛印度。

影片長約24秒,顯示在當地傳統灑紅節(Holi)節慶活動期間,一名身材嬌小的日本女遊客在新德里(New Delhi)街頭被一群男性包圍。