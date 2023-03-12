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於印度遭當街亂摸性騷擾 日本女反於Twitter致歉

環球社會熱點 17:34 2023/03/12

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近日有社交網絡流傳影片顯示，一名日本女遊客在參加印度節慶活動時，於街頭遭人當眾亂摸兼性騷擾，女子其後已離開印度。事件引起公憤，印度當局上周六（11日）正式拘捕3人，其中1人更為未成年人。但該名女子其後卻於社交平台上致歉，強調自己熱愛印度。

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影片長約24秒，顯示在當地傳統灑紅節（Holi）節慶活動期間，一名身材嬌小的日本女遊客在新德里（New Delhi）街頭被一群男性包圍。

據悉，該名女遊客年僅22歲，名為Megumi。這群男子一邊按傳統習俗向她灑大量顏料，一邊大叫「灑紅節快樂」（happy Holi）。但該群男子期間亦不斷撫摸她的胸部，並推撞她，更有1人往她的頭部掟雞蛋。該名女遊客曾嘗試離開，並用不斷用日語表示好痛。

最終女遊客掌摑一名嘗試摸她胸部的男性後，轉身進入一條窄巷離開現場。而站立在巷口的男性亦舉手示意阻止其他人跟隨她。據報事發生於德里巴哈甘吉區（Paharganj），該名女遊客並未報警。

她上周五（10日）在Twitter上報平安，並透露已離開印度前往孟加拉。她在帖文中透露，自己是和35名友人一同參加活動，真誠地向對影片感到被冒犯的人致歉。她強調自己只想傳達印度積極的方面，並形容事件為不幸。她指自己對影片下的回應感到害怕，已刪除相關影片。

德國搶印度IT專才 擬放寬工作簽證要求 【下一頁】

影片在當地引來極大迴響，德里婦女委員會（Delhi Commission for Women）主席Swati Maliwal批評，是次事件完全是可恥行為。全國婦女委員會（The National Commission for Women）亦要求警方在限時內作公正調查，並要求提交詳細報告。

當地警察局副局長Sanjay Kumar Sain表示，已就事件拘捕3人，據悉其中1人更是未成年人，3人均承認襲擊片中女子，強調將秉公處理事件。

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責任編輯：李俊儀

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