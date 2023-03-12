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【人口過億】越南人口預計4月中旬破億　成為第15個人口過億國家

環球政經 16:37 2023/03/12

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據越南統計總局數據顯示，截至去年4月1日，當地已有9920萬人口。按近幾年人口平均增長速度預測，該國將在今年4月中旬成為第15個人口破億國家，也是東南亞第三個人口規模達到1億的國家。另外兩個人口破億的東南亞國家是印尼和菲律賓。

同場加映：【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

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【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

越南統計總局表示，在全球經濟競爭背景下，所有國家都將人力資源視為提高國家競爭力的重要工具，越南人口破億有助於提升競爭力。這將是一個「值得驕傲的里程碑」，有助於提高越南的「國際地位」。

【業績前瞻】時富：聯通去年料賺169億人幣增17%   0.28倍PB估值便宜 評級買入【見下頁

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越南統計總局還為迎接「第1億名公民的出生」做了準備。越南統計總局局長阮氏香表示，在獲得政府總理同意後，統計總局將和公安部、衛生部等有關部門配合，於4月中旬舉行歡迎儀式。

同場加映：【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

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撰文 : 陳楚琨

東南亞 經濟 越南 人力資源 人口

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