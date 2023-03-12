【人口過億】越南人口預計4月中旬破億　成為第15個人口過億國家

據越南統計總局數據顯示，截至去年4月1日，當地已有9920萬人口。 按近幾年人口平均增長速度預測，該國將在今年4月中旬成為第15個人口破億國家，也是東南亞第三個人口規模達到1億的國家。 另外兩個人口破億的東南亞國家是印尼和菲律賓。

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越南統計總局表示，在全球經濟競爭背景下，所有國家都將人力資源視為提高國家競爭力的重要工具，越南人口破億有助於提升競爭力。 這將是一個「值得驕傲的里程碑」，有助於提高越南的「國際地位」。

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越南統計總局還為迎接「第1億名公民的出生」做了準備。 越南統計總局局長阮氏香表示，在獲得政府總理同意後，統計總局將和公安部、衛生部等有關部門配合，於4月中旬舉行歡迎儀式。

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