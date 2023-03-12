  • 25°C
香港時間 : 2023312日 (週日) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【矽谷銀行】美企CEO無法提款 千萬美元存款凍過水

環球經濟金融 16:30 2023/03/12

分享：

分享：

美國監管機構關閉矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB），並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管銀行存款。有初創企業行政總裁（CEO）於SVB存入以千萬美元計存款，但一直無法登入銀行賬戶提款。

英國推新網絡安全法 WhatsApp加密通訊受限或停運 【下一頁】

美國初創企業FarmboxRx的CEO蒂爾納（Ashley Tyrner）早前透露，SVB危機爆煲後，她經歷人生中最糟糕的18小時。

她指公司兩年前考慮籌集一輪風險融資，決定與這方面業務的首選銀行SVB合作。據悉，她於SVB存入八位數美元款項，但拒絕透露具體金額。

蒂爾納收到SVB危機的消息後，曾多次嘗試致電客戶服務員及於SVB的私人客戶關係經理，但對方沒有接電話。

蒂爾納一直未能登入銀行賬戶，也沒有辦法提取款項。

比利時禁於政府設備安裝TikTok 緊隨歐美禁令 【下一頁】

FDIC的現行制度為存戶提供上限25萬美元（約195萬港元）的存款保障，高於上述金額的存戶或無法取回全部存款。

FDIC上周五（10日）表示，低於25萬美元限額的存款，周一（13日）早上就可取用。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

馮德萊恩拜登會晤 同意美歐就電動車關鍵原料談判
2023/03/11
馮德萊恩拜登會晤 同意美歐就電動車關鍵原料談判
拜登預算案料加劇美國國債 10年後升穿400萬億
2023/03/10
拜登預算案料加劇美國國債 10年後升穿400萬億
英國1月GDP按月增長0.3% 表現勝預期
2023/03/10
英國1月GDP按月增長0.3% 表現勝預期
新加坡送旅客40項免費行程 任揀遊船河歎美食參觀酒廠
2023/03/10
新加坡送旅客40項免費行程 任揀遊船河歎美食參觀酒廠
英高鐵或再遲2年完工 成本飆升所致
2023/03/10
英高鐵或再遲2年完工 成本飆升所致

你可能感興趣

馮德萊恩拜登會晤 同意美歐就電動車關鍵原料談判
11:23 2023/03/11
馮德萊恩拜登會晤 同意美歐就電動車關鍵原料談判
拜登預算案料加劇美國國債 10年後升穿400萬億
17:01 2023/03/10
拜登預算案料加劇美國國債 10年後升穿400萬億
英國1月GDP按月增長0.3% 表現勝預期
18:14 2023/03/10
英國1月GDP按月增長0.3% 表現勝預期
經濟 美國 銀行

上一篇文章

於印度遭當街亂摸性騷擾 日本女反於Twitter致歉

下一篇文章

英足球名宿連尼加批難民政策遭停職 各方抵制BBC
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】愛德華終獲封愛丁堡公爵 生日收大禮
【英國王室】愛德華終獲封愛丁堡公爵 生日收大禮
澤連斯基求亮相奧斯卡頒獎禮 據報連續兩年遭拒
澤連斯基求亮相奧斯卡頒獎禮 據報連續兩年遭拒
英國推新網絡安全法 WhatsApp加密通訊受限或停運
英國推新網絡安全法 WhatsApp加密通訊受限或停運
【俄烏戰爭一周年】俄僱傭兵接近巴赫穆特市中心 赫爾松遭炮擊（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】俄僱傭兵接近巴赫穆特市中心 赫爾松遭炮擊（持續更新）
馮德萊恩拜登會晤 同意美歐就電動車關鍵原料談判
馮德萊恩拜登會晤 同意美歐就電動車關鍵原料談判
比利時禁於政府設備安裝TikTok 緊隨歐美禁令
比利時禁於政府設備安裝TikTok 緊隨歐美禁令
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款