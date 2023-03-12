【矽谷銀行】美企CEO無法提款 千萬美元存款凍過水

美國監管機構關閉矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB），並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管銀行存款。有初創企業行政總裁（CEO）於SVB存入以千萬美元計存款，但一直無法登入銀行賬戶提款。

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美國初創企業FarmboxRx的CEO蒂爾納（Ashley Tyrner）早前透露，SVB危機爆煲後，她經歷人生中最糟糕的18小時。

她指公司兩年前考慮籌集一輪風險融資，決定與這方面業務的首選銀行SVB合作。據悉，她於SVB存入八位數美元款項，但拒絕透露具體金額。

蒂爾納收到SVB危機的消息後，曾多次嘗試致電客戶服務員及於SVB的私人客戶關係經理，但對方沒有接電話。

蒂爾納一直未能登入銀行賬戶，也沒有辦法提取款項。

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FDIC的現行制度為存戶提供上限25萬美元（約195萬港元）的存款保障，高於上述金額的存戶或無法取回全部存款。

FDIC上周五（10日）表示，低於25萬美元限額的存款，周一（13日）早上就可取用。

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責任編輯：鄭錦玲