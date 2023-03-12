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【門票價格】美迪士尼門票50年升近40倍　CEO認門票加價「太過於激進」

環球政經 16:22 2023/03/12

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近來回歸迪士尼公司的行政總裁伊格（Bob Iger）近期承認，迪士尼樂園門票漲價可能「太過於激進」，並同意這並非管理品牌的最佳方式。

同場加映：【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

綜合外媒報道，伊格於周四 （ 9日）出席一個記者會上提到，自己一直認為迪士尼是個需要平易近人的品牌，「而且我認為，出於對增加利潤的熱情，我們對某些定價可能有點過於激進了。」他又表示，有方法可以繼續發展我們的業務，但就定價方面需要更為明智，以保持迪士尼的品牌價值。

【業績前瞻】時富：聯通去年料賺169億人幣增17%   0.28倍PB估值便宜 評級買入【見下頁

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雖然多年來迪士尼公園的門票價格一直在上漲，但有粉絲表示已愈來愈難以負擔。《華爾街日報》在2022年7月引述旅遊公司 Touring Plans的分析報告稱，在過去10年中，酒店住宿、門票和食物在三個受歡迎的迪士尼價格，甚至「跑嬴」通脹率。

在全球新冠疫情之下，迪士尼的商業模式近年來舉步維艱，難以賺取穩定利潤。數據顯示，過去50年間，迪士尼世界和迪士尼主題公園的價格增長了3871%，升近40倍。

同場加映：【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

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撰文 : 陳楚琨

疫情 Disney 門票 迪士尼樂園 住宿 品牌 酒店 通脹

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