英足球名宿連尼加可回歸體育節目 BBC主席就事件道歉 （第三版）

英格蘭足球壇名宿連尼加（Gary Lineker）主持英國廣播公司（BBC）王牌足球節目《今日比賽》（Match of the Day）已逾20年，他上周二（7日）在個人社交平台，批評英國政府早前推出的難民政策。BBC一度以違反公司公正性方針為由將連尼加停職，其後雙方已達成共識，後者他可回歸《今日比賽》。

（第三版更新BBC主席戴維道歉）

英國推新網絡安全法 WhatsApp加密通訊受限或停運 【下一頁】

英國政府上周二提出《非法入境者法案》，禁止乘船抵英的非法入境者申請庇護，將來或被禁止入境英國。

連尼加在Twitter上批評政策糟糕，指英國接收難民數目遠低於其餘主要歐洲國家，更將政策與納粹德國30年代施政相提並論。BBC上周五宣布，公司内部就連尼加Twitter上言論達成共識，決定暫停其主持職務。

英國媒體引述消息人士指出，連尼加相信在24小時內將可與BBC就爭議達成共識，即將再次回到王牌足球節目《今日比賽》。

BBC主席戴維（Tim Davie）周一（13日）就事件公開致歉，表明會就企業內部社交平台守則作獨立評估。戴維形容，BBC想平衡言論自由與公平十分困難。

多名球評及名宿力撐連尼加，暫時停止參加節目。英格蘭名宿迪科爾（Jermain Defoe）更宣稱，將會辭去節目專家一職。

英國1月GDP按月增長0.3% 表現勝預期 【下一頁】

英格蘭職業足球運動員協會（ Professional Footballers’ Association）上周六宣布，不會要求參加當日比賽的球員接受《今日比賽》節目訪問，協會將支持所有或因拒絕和BBC合作而面臨後果的成員。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）發表聲明，指連尼加是一位才華橫溢的主持，希望他和BBC之間的問題得以及時解決，又強調和政府無關。他亦指自己作為首相，必須做他認為正確的事情，解決難民偷渡問題沒有簡單方法，理解並非所有人都支持方案。

受各方抵制行動影響，BBC已被迫取消數個體育節目。BBC指周末期間只會有限度播放體育節目，公司正努力解決相關問題。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀