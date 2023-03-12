【保你大】塞血管要「通波仔」使費不少　買了危疾保都未必可全賠？

今日早上，芳姐茶餐廳的伙記阿蘇急Call筆者，帶點神秘地問筆者可否盡快來，說有事跟筆者商量。筆者馬上意識到，他的身體可能出了問題。於是，筆者放下手頭的工作，馬上去芳姐茶餐廳找他。

筆者去到之後，見到阿蘇有點忙，所以自行叫了早餐等他。筆者剛食完早餐，阿蘇便過來跟筆者搭訕。

蘇：「森哥，我的危疾和住院醫療是跟你買的，過去一直都沒有賠過，但是今次我不知道是否有得賠。」阿蘇陰聲細氣地說。

森：「到底甚麼事？你有了重病？」筆者關心地問。

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蘇：「應該沒大問題吧，由於我一直有高血壓，早前我去做身體檢查，醫生看過我的結果後，建議我去做心臟血管檢查，結果昨日出來了，原來我有3條心血管已塞了五成，醫生建議我馬上造『通波仔』手術。」

森：「咦，你一直沒有Feel嗎？」筆者取笑阿蘇說。

蘇：「沒有呀，醫生說，我都不做運動，所以很難會有Feel的，即是不做劇烈運動，對心臟的要求不高，就不容易察覺。」

森：「明白的，不用擔心，通波仔其實已經是很簡單的手術，我有些客戶留院一天已可出院。」筆者見阿蘇好像有點擔心，於是安慰他說。

蘇：「我想問，我有買危疾的，『通波仔』是不是危疾，我這種情況有沒有得賠呀？我也有買住院醫療，但我初步知道，單是支架都要好幾萬一個，我要通3條血管，即是單計支架都要10幾20萬元，還未計住院和醫生費呢！」原來阿蘇更擔心是有沒有保險賠。

森：「你幫我買了幾種保險，今次至少有3種保險可以支援你的，不用擔心！首先，你是入院做『通波仔』手術，你的住院醫療保險當然有得賠；所謂住院醫療，即是以實報實銷方式賠償住院開支，例如住房錢、醫生巡房費、醫院雜費同手術費等等；另外，做得『通波仔』手術，自然要住醫院，即使短至1天，也可以得到住院現金的賠償，這個你有買的。」

蘇：「咦，住院現金是否實報實銷？」。

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森：「住院現金不是實報實銷的，只要出示住院憑據，不管你住的房價，都可以按你買的金額按日賠償，例如你買800元1晚，最後住了2晚醫院，我們就賠你1,600元囉！」

蘇：「嗯，我記得你有說過！但我最想問的不是這個，而是『通波仔』是否危疾的一種呢？因為我印象中你沒有提過『通波仔』的。」

森：「嗯，是嗎？那讓我告訴你。『通波仔』的正式叫法是『血管成形術及其他冠狀動脈之創傷性療法』，未算正式危疾，但一般會歸類為早期危疾，可以預支兩成保額，作為一次過的賠償。賠了『通波仔』之後，原有的保額會相應調低，保費也會按比例減少。萬一下次患上正式危疾時，便會再賠餘下的八成。」

蘇：「嗯，原來是這樣！那我放心了。」

通波仔定義不同

森：「但我想提一點，不同保險公司的不同危疾保險對於『通波仔』的定義或許不同。」

蘇：「甚麼意思？」

森：「是這樣的，早期的危疾保險，可能要求要有兩條血管塞了七成以上，然後通波仔才可以賠，但後來一般放寬了，你買的只需塞一條，收窄五成已經可以，所以是目前市場最寬鬆的了。你有3條塞五成，肯定沒問題了！」

蘇：「嗯，完全明白了！」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第800期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨