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【美國加息】美國周二公布CPI通脹 鮑威爾在驚什麼？
美國3月底加息前的最大啟示，是周二公布的2月CPI通脹數據，市場預期CPI按年由6.4%放緩至6%，按月升0.5%放緩至0.4%；核心通脹（不包括食品及能源）按年由5.6%放緩至5.5%，按月維持0.4%，究竟對加息預期有何影響，聯儲局主席鮑威爾究竟在驚什麼？
從以下圖表，可以看清楚鮑威爾的想法：
|日期
|核心CPI指數
|按年變幅
|按月變幅
|儲局加息
|2月
|預期
303.8
|預期
5.5%
|預期
0.4%
|+0.25厘
|1月
|302.7
|5.5%
|0.4%
|2022年
12月
|301.5
|5.7%
|0.4%
|+0.5厘
|11月
|300.3
|6.0%
|0.3%
|+0.75厘
|10月
|299.3
|6.3%
|0.3%
|9月
|298.3
|6.6%
|0.6%
|+0.75厘
|8月
|296.6
|6.3%
|0.6%
|7月
|294.9
|5.9%
|0.3%
|+0.75厘
|6月
|294.0
|5.9%
|0.6%
|+0.75厘
|5月
|292.3
|6.0%
|0.6%
|+0.5厘
|4月
|290.4
|6.1%
|0.5%
|3月
|289.0
|6.5%
|0.3%
|+0.25厘
|2月
|288.1
|6.4%
|0.5%
|1月
|268.8
|6.1%
|0.6%
|+0厘
最大的問題，是核心CPI通脹按月升幅，已連續兩個月加速至0.4%，市場預估2月亦升0.4%，即儲局連續兩個月放慢加息後，將會有連續3個月CPI按月升0.4%，改變了原本CPI減速的節奏。
所謂按月升0.4%，以核心CPI指數目前302.7點的計法，若今年按月維持0.4%的速度，到今年12月底，指數將升至316.3點，即按年升4.9%，不僅距離儲局2%通脹目標相距甚遠，距離現時的5.5%只輕微回落。
為更容易理解，簡單來說，若按月增0.4%，即一年有4%至5%的通脹。
由此可見，若周二核心CPI通脹按月可低於0.4%，反映通脹仍可減速；但若按月升幅處於0.4%或以上，便可初步判斷通脹減速無望，儲局原本正在踩剎車掣的美國加息，將無可避免地於3月底加息0.5厘，以期望4月核心CPI通脹可紓緩。
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記者：譚志偉