▲ 【美國加息】美國周二公布CPI通脹 鮑威爾在驚什麼？

美國3月底加息前的最大啟示，是周二公布的2月CPI通脹數據，市場預期CPI按年由6.4%放緩至6%，按月升0.5%放緩至0.4%；核心通脹（不包括食品及能源）按年由5.6%放緩至5.5%，按月維持0.4%，究竟對加息預期有何影響，聯儲局主席鮑威爾究竟在驚什麼？

從以下圖表，可以看清楚鮑威爾的想法：

日期 核心CPI指數 按年變幅 按月變幅 儲局加息 2月 預期

303.8 預期

5.5% 預期

0.4% +0.25厘 1月 302.7 5.5% 0.4% 2022年

12月 301.5 5.7% 0.4% +0.5厘 11月 300.3 6.0% 0.3% +0.75厘 10月 299.3 6.3% 0.3% 9月 298.3 6.6% 0.6% +0.75厘 8月 296.6 6.3% 0.6% 7月 294.9 5.9% 0.3% +0.75厘 6月 294.0 5.9% 0.6% +0.75厘 5月 292.3 6.0% 0.6% +0.5厘 4月 290.4 6.1% 0.5% 3月 289.0 6.5% 0.3% +0.25厘 2月 288.1 6.4% 0.5% 1月 268.8 6.1% 0.6% +0厘

最大的問題，是核心CPI通脹按月升幅，已連續兩個月加速至0.4%，市場預估2月亦升0.4%，即儲局連續兩個月放慢加息後，將會有連續3個月CPI按月升0.4%，改變了原本CPI減速的節奏。

所謂按月升0.4%，以核心CPI指數目前302.7點的計法，若今年按月維持0.4%的速度，到今年12月底，指數將升至316.3點，即按年升4.9%，不僅距離儲局2%通脹目標相距甚遠，距離現時的5.5%只輕微回落。

為更容易理解，簡單來說，若按月增0.4%，即一年有4%至5%的通脹。

由此可見，若周二核心CPI通脹按月可低於0.4%，反映通脹仍可減速；但若按月升幅處於0.4%或以上，便可初步判斷通脹減速無望，儲局原本正在踩剎車掣的美國加息，將無可避免地於3月底加息0.5厘，以期望4月核心CPI通脹可紓緩。

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記者：譚志偉