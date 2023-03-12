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【美國加息】美國周二公布CPI通脹　鮑威爾在驚什麼？

股市 12:00 2023/03/12

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【美國加息】美國周二公布CPI通脹　鮑威爾在驚什麼？

美國3月底加息前的最大啟示，是周二公布的2月CPI通脹數據，市場預期CPI按年由6.4%放緩至6%，按月升0.5%放緩至0.4%；核心通脹（不包括食品及能源）按年由5.6%放緩至5.5%，按月維持0.4%，究竟對加息預期有何影響，聯儲局主席鮑威爾究竟在驚什麼？

從以下圖表，可以看清楚鮑威爾的想法：

日期 核心CPI指數 按年變幅 按月變幅 儲局加息
2月 預期
303.8		 預期
5.5%		 預期
0.4%		 +0.25厘
1月 302.7 5.5% 0.4%  
2022年
12月		 301.5 5.7% 0.4% +0.5厘
11月 300.3 6.0% 0.3% +0.75厘
10月 299.3 6.3% 0.3%  
9月 298.3 6.6% 0.6% +0.75厘
8月 296.6 6.3% 0.6%  
7月 294.9 5.9% 0.3% +0.75厘
6月 294.0 5.9% 0.6% +0.75厘
5月 292.3 6.0% 0.6% +0.5厘
4月 290.4 6.1% 0.5%  
3月 289.0 6.5% 0.3% +0.25厘
2月 288.1 6.4% 0.5%  
1月 268.8 6.1% 0.6% +0厘

最大的問題，是核心CPI通脹按月升幅，已連續兩個月加速至0.4%，市場預估2月亦升0.4%，即儲局連續兩個月放慢加息後，將會有連續3個月CPI按月升0.4%，改變了原本CPI減速的節奏。

所謂按月升0.4%，以核心CPI指數目前302.7點的計法，若今年按月維持0.4%的速度，到今年12月底，指數將升至316.3點，即按年升4.9%，不僅距離儲局2%通脹目標相距甚遠，距離現時的5.5%只輕微回落。

為更容易理解，簡單來說，若按月增0.4%，即一年有4%至5%的通脹。

由此可見，若周二核心CPI通脹按月可低於0.4%，反映通脹仍可減速；但若按月升幅處於0.4%或以上，便可初步判斷通脹減速無望，儲局原本正在踩剎車掣的美國加息，將無可避免地於3月底加息0.5厘，以期望4月核心CPI通脹可紓緩。

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記者：譚志偉

美股 貨幣政策 經濟數據表現 美國聯儲局 美國 加息 通脹 鮑威爾 CPI
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