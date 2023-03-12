【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？

▲ 【SIVB】美國矽谷銀行倒閉

孕育環球創新科技企業的美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank），在上周三突然宣布尋求集資22.5億美元，令一家原本資本充足的機構，引爆了市場恐慌，並極速在48小時內，結束了長達40年的運作。美國監管機構在周五晚已勒令矽谷銀行關門，並接管了存款，是自2008年金融危機以來，美國最大的銀行倒閉事件。

大環境經營困難

這是美國聯儲局為打擊通脹，而採取40年來最激進加息的後遺症，目前美國聯邦基金利率已加到4.75厘，3月底恐再加至5厘，當無風險利率已達5厘水平，而尚未見頂，科技公司因估值暴跌，令IPO及上市前集資陷入冰河時期，初創公司為生存，便只能使用銀行存款，矽谷銀行上周便突然宣布資金短缺，被迫放售可供出售的股債資產。

事件並非沒有先聲，創立於1988年的 Silvergate 銀行近年專注於加密貨幣生意，其Silvergate Exchange Network（SEN）是加密貨幣市場實體資金來往的主要命脈，隨着全球第二大交易所「薯條哥」的FTX爆雷，拖累用戶對加密貨幣交易所的信心大受打擊，引發用戶集體的擠兌提款，Silvergate 銀行的SEN實時支付系統捱到3月初關閉。

Silvergate 銀行於上周倒閉後，據外電引述知情人士指，創投基金突然指示其投資的創新企業，一舉轉移資金，令矽谷銀行無法應付提款需求，企業無法提款更引發恐慌，因為無法提款對初創企業構成生存威脅，因為企業隨時付不起員工薪金。

矽谷銀行周四下午舉行電話會議，有份出席會議的客戶表示，CEO Greg Becker雖然呼籲客戶冷靜，但無給予多大的信心，最重要的是，Becker無法向客戶落實這是最後一次融資，矽谷銀行母公司SVB Financial Group矽谷金融（美：SIVB）當日股價直插60%，由267.83美元急瀉至106.04美元，

根據美國加洲監管文件，客戶當日提取驚人的420億美元（約3297億港元）存款，當銀行關鋪後，矽谷銀行出現負現金流9.58億美元，並且不能從其他渠道籌集到充足的抵押品。

創投基金突然一齊提款

任職基金界的矽谷銀行前僱員Falvey表示，科技投資界群體的高度關聯性，是矽谷銀行突然倒閉的關鍵原因。事實上，知名基金例如Union Square Ventures 和 Coatue Management近日早已廣發電子郵件予其創投企業，因擔心矽谷銀行財困，指示他們由銀行提取存款。他指出，社交媒體更加劇市場恐慌。

另一位風險投資人TSVC 合夥人 Spencer Greene亦批評，矽谷銀行是沒有流動性問題的，直至幾家創投基金突然提示風險，才令銀行出現流動性問題，「他們不負責任，直至問題變成自我實現。」

周四晚上，矽谷銀行仍不斷遊說客戶，保證銀行可照常營業，根據銀行予客戶的文件指出，「我敢肯定你今天在市場上聽到些傳言，我想向你提供一些資料……」

美國加州金融監管機構表示，突然提款導致銀行無法履行其義務，矽谷銀行現時已無償付能力。

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記者：譚志偉