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【酒店優惠】柏寧酒店推抵住好玩沉浸式住宿體驗 連加一人均798元起 《消失的莫奈》劇本殺+自助早餐

理財智慧 18:54 2023/03/11

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即將來臨的復活節假期，相信不少港人計劃去Staycation，但想有新玩意﹖可考慮一下銅鑼灣柏寧酒店推出的沉浸式住宿體驗。柏寧酒店推出名為《消失的莫奈》原創劇本殺沉浸式住宿體驗，KKday於3月13日晚上9時起，推出低至41折的住宿優惠，加一人均798元起。 


劇本殺是一種玩家扮演劇本中的角色，來解決劇本中的謎題，從而達成遊戲目的的角色扮演遊戲；有線上與線下兩種遊玩渠道。《消失的莫奈》劇本殺講述柏寧酒店舉行嘅私人拍賣會中，出現聲稱是莫奈早期的作品。但於公開競投之際竟然消失不見，８位神秘人投標者將要喺呢場拍賣會入面爭奪名畫。
 

黃金海岸復活親子活動一覽 尋蛋遊戲+刺激攤位競技+親子市集 親子住宿計劃$1,850 起，詳見【下一頁

 

 

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【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

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優惠一：【低至41折 | 劇本殺情侶住宿】入住尊貴豪華客房連早餐及劇本殺體驗
KKday 優惠：1,870元/晚 起 (原價:4,588元)  優惠連結：請按此

2位成人入住，只須935元/位起(已包含10%服務費)

- 尊貴豪華客房住宿一晚（另設尊貴鉑爾曼客房住宿）
-《消失的莫奈》劇本殺沉浸式體驗（兩位）
- 於 PLAYT 享用雙人自助早餐
可選擇日期：2023年3月25日、4月1、7-9、15、22、29日

​​​​​​

優惠二：【低至半價 | 劇本殺情侶住宿】入住尊貴豪華客房連早餐、晚餐及劇本殺體驗
KKday 優惠：2,750元/晚 起 (原價: 5,488元) 優惠連結：請按此

2位成人入住，只須1,375元/位起(已包含10%服務費)

 - 尊貴豪華客房住宿一晚（另設尊貴鉑爾曼客房住宿）
-《消失的莫奈》劇本殺沉浸式體驗（兩位）
- 於PLAYT享用雙人自助早餐
- 入住當日可於Ebb & Flow享用二人豪華海鮮晚餐
可選擇日期：2023年3月25日、4月1、7-9、15、22、29日

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KKday 優惠：3,190元/晚 起 (原價: 5,288元) 優惠連結：請按此

4位成人入住，只須798元/位起(已包含10%服務費)

- 一晚尊貴家庭客房住宿 （維多利亞公園景觀）
-《消失的莫奈》劇本殺沉浸式體驗（4位）
- 於 PLAYT 享用4人自助早餐
可選擇日期：2023年3月25日、4月1、7-9、15、22、29日

註：以上優惠的預訂期為2023年3月13日21:00至4月28日23:59
 

 

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責任編輯：陳詠妍

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