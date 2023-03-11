《iMoney》讀者理財調查結果揭曉 港股成增持目標 大家投資前最關注邊個因素?

為了解市民去年的理財投資情況，以及今年第一季的理財部署，及對投資市場的看法，並關注哪些環球政經大事，希望可以更中肯及全面了解市場動向，《iMoney》於今年1月中旬至1月31日期間進行讀者網上調查，收集了近1,000名讀者的意見，為近年讀者調查中回覆率最高。



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調查發現，有逾五成讀者於2022年的投資回報錄得虧損，只有18.4%讀者於逆市中有錢賺。但對股市及樓市前景，讀者的看法較去年第4季理想，有逾47%人士認為港股今有望重上22000點以上，其中港股仍是讀者最有興趣投資的資產，有近半的讀者打算於今年首季加碼投資港股。

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去年首三季，港股受多項不利因素夾擊下，港股不斷尋底，普遍讀者於去年第4季的調查中也看淡港股，當中有逾46%的讀者認為恒指會跌至18000至20000水平。最新的調查發現，讀者對港股的看法明顯較樂觀，有逾47%人士認為恒指今年中會升至22000以上水平，其中有12%人士認為恒指會升至25000以上水平。

調查結果顯示，看好港股前景的讀者上升，有逾75%人士會繼續持有港股。此外，打算繼續持有外幣及基金的人士，也分別達35.1%及32.8%，比例也算高。由此可見，港股、外幣及基金仍是港人最喜愛的資產。



提到今年第一季的投資部署，有意買入或增持港股的人士的比例仍是最高，高達48.7%，較上一次調查約38%進一步提升，成一眾資產之冠。另一項受訪人士最有興趣增持或購入的的資產就是外幣，比例達16.7%，相信是通關後有更多到外地旅遊機會。至於第三項較多受訪者於本季有意增持或買入的資產就是基金。



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去年不少讀者於港股投資中蝕錢，但仍有35%人士看好港股未來的增長動力。讀者看好港股的原因，是認為香港及中國經濟逐漸恢復，且港股估值跌至吸引水平。同樣錄得明顯跌幅的外幣，有17.4%人士相信大有增長空間。同時，也有16%讀者認為物業市場未來有增長動力，部分意見是由於中港兩地通關，內地客會重臨本港物業市場。



隨着香港逐步復常，是次調查中，有53.1%人士相信2023年的經濟情況會好，較上一次調查中只有31%人士看好前景，反映市民對經濟前景看法更樂觀。至於認為未來經濟將持平及轉差的人士分別佔35.7%及11.1%，整體情況看，市民對經濟復甦的信心頗強。

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2022年不利因素充斥市場，去年第4季的調查中，大家最關注的，當然是何時通關。如今中港兩地已展開第一輪通關，此刻讀者最關注的，就是中國經濟的前景（37%），以上因素最為左右本港經濟走勢。另外兩個最受讀者關注的因素，就是美國加息步伐（17.6%）及中貿易磨擦（15.7%），可見來自美國方面的因素，市場也在加緊留意。

以上內容節錄自《iMoney Focus》798期「封面故事」。請按此

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責任編輯：陳詠妍