【零食情報】愛辣者必試「鬼之麻辣味波浪薯片」新登場 必玩3大麻辣挑戰

各位嚐辣愛好者注意，卡樂B推出「鬼之麻辣味波浪薯片」，將花椒及辣椒粉的麻辣味精髓完美呈現於薯片上，香辣帶麻的刺激，令人停不住口。



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「鬼之麻辣味波浪薯片」由多種香辛調味料特製而成，甫打開一陣麻辣香氣撲鼻，瞬間令您食慾大開。花椒及辣椒粉的精髓佈滿每一塊 Wave-Cut 薯片上，入口濃郁的辣椒香味滿溢之餘，後勁更有花椒的麻味，口感過癮又刺激。

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想加點小玩意?不妨把「鬼之麻辣味波浪薯片」沾上醇厚的芝士蘸醬，薯片的麻辣口感與芝士的鹹香互相融合，雙重口感層次衝擊鬼咁過癮，必定令人不禁一口接一口。



更可邀請朋友一同挑戰味蕾一番,接受3大「鬼之麻辣挑戰」:1) 把 5 塊「鬼之麻辣味波浪薯片」疊起並一口吃下去;2) 於限時 1 分鐘內完成整包「鬼之麻辣味波浪薯片」;3) 連續完成 3 包「鬼之麻辣味波浪薯片」而中途不以任何飲料作解辣，比拼分出誰是最強鬼之麻辣大師!



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卡樂 B「鬼之麻辣味波浪薯片」(淨重量 90 克)均由香港工場新鮮生產，產品已於各大超級市場、便利店及零售店發售。

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責任編輯：陳詠妍