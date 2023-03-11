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【美國加息】薩默斯：經濟存在硬著陸風險　料利率有近5成機率升至6厘或以上

股市 16:36 2023/03/11

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美國2月非農新增職位再次超過市場預期，雖然失業率出乎意料上升，但市場仍預期會繼續加息至5.5厘以上。美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）睇得更鷹，坦言聯儲局將聯邦基金利率上調至6厘或更高水平的可能性接近5成。

本周經濟數據好壞參半　難以解讀

薩默斯對於周五的非農新增職位、失業率及平均時薪數據表示好壞參半，故難以解讀，但認為從更廣泛的角度分析，聯儲局目前利率不足以對經濟成長構成很大限制性。故估計政策利率有接近50%可能性會達到6厘或更高。

對於經濟前景，他認為經濟在眼下看起來短期仍然強勁，亦是一件非常好的事情，但存在通脹或硬著陸的風險。

被問到矽谷銀行母公司SVB Financial Group（美：SIVB，矽谷金融）事件對金融系統的影響，薩默斯認為無論事情最後如何解決，存戶都得拿到全部錢，因為只要處理得當，存戶絲毫無損，即使銀行資產價值面臨風險，也會有充分理由認為不會對金融系統構成風險。

但他補充，由於最新形勢的發展，銀行業可能需要進行一些整合，或會對監管機構構成考驗。

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【SIVB】又有美國銀行暴跌5成後急彈　另矽谷銀行據報融資失敗　考慮尋求整體出售　

編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟 加息 美國聯儲局 美國 通脹 金融 失業率
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