英國推新網絡安全法 WhatsApp加密通訊受限或停運

WhatsApp負責人卡斯卡特（Will Cathcart）周五（10日）表示，英國推出的新《網路安全法》（Online Safety Bill，OSB）對端到端加密技術的限制，WhatsApp或因無法遵守而要在當地暫停營運。

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WhatsApp目前採用的端到端加密技術用於通訊服務，防止接收者以外的任何人解密訊息。

因此WhatsApp無法讀取通過該平台發送的訊息，也無法遵從英國執法部門提出上交訊息，或或出於保護兒童及反恐理由主動監控用戶通訊的要求。

卡斯卡特接受英媒訪問，形容OSB為西方國家最令人憂慮的一項法案。他指如果英國政府強制WhatsApp削弱雲端服務，寧願遭當局禁止營運也不會遵守要求。

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他表示平台僅有2%用戶來自英國，絕大部分用戶都不希望WhatsApp降低產品安全性。

OSB目前已進入上議院委員會審查階段，法案賦權英國通訊管理局（Ofcom）可要求平台審核政策，如平台拒絕遵守英國政府要求，母企Meta或面臨相當於4%年度營業額的罰款。

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責任編輯：鄭錦玲