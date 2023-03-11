【智慧城市】三大智慧城市科技 引領香港重登國際舞台焦點

提到「智慧城市」，腦海總是浮現科幻電影的情節：空中飛馳的汽車，或是懸浮半空的花園城市……其實我們早已置身在智慧城市。簡單說，智慧城市是指以數碼技術結合數據分析，使基建管理與資源分配更有效率，從而改善生活質素，並進一步振興經濟。根據去年公佈的全球智慧城市產業報告 ，在營商環境轉變的後疫時代，全球智慧城市的市場價值預計將於2027年或之前達2.8萬億美元。

香港政府分別於2017年及2020年公布《香港智慧城市發展藍圖》 及「2.0」新版，共提出逾130項智慧城市措施，進一步將香港發展成為世界級的智慧城市。事實上，智能科技正逐步優化我們的公共服務體系，由公共交通、醫療、環境，以至經濟領域均見變革。如你已正在使用全新的智能身份證，轉數快（FPS）、電子支付公共交通費用，甚至不停車隧道繳費系統，或智方便（iAM Smart）等流動應用程式，代表你也受惠於智能科技了。

近年，整個資訊科技行業亦正經歷一場徹底變革，以回應客戶不斷變化的需求。直至2022年，亞洲資訊科技服務市場的估值已達3,200億美元，而聯想最近收購電訊盈科企業方案正是透過整合資訊科技服務、電子設備以及數碼基建設施，來提升智能科技服務的絕佳例子。

在《香港智慧城市發展藍圖2.0》中，「智慧出行」被列為重點發展項目之一，可見創新科技的應用持續為公眾帶來方便與裨益，機遇處處。科技大大改善本地交通網絡，例如港鐵的二維碼智能支付系統，有賴一個大型及可擴充性的雲端技術支援的IT基礎設施，讓公眾以QR掃碼無縫智慧出行；而智能泊車系統則讓駕駛者能實時或預訂泊車設施，並於網上以電子方式付款。

以下三大智能科技趨勢將有助香港重返國際舞台：

1. 聯繫數碼技術、大數據、物聯網及人工智能

這些令人振奮的科技，能推動數據主導及智能決策，提升成本效益及營運效率，同時提高安全性及數據主導的客戶體驗。而應用程式開發和系統集成是將之整合至企業營運的關鍵。現時，這些科技已應用於全新的智能身份證、智能工廠、智能零售及智能供應鏈之中。

2. 管理基建設施及外判工作

疫情徹底改變了我們的工作模式，企業要順應趨勢，更靈活處理並採納新的工作模式，才能吸引年輕人才。另外，企業亦需加踏上雲端服務以提升靈活度及流動性。良好的基礎建設管理讓企業更容易連接尖端科技、雲端技術、服務管理及網絡安全解決方案，同時避免投資高昂的科技成本。

3. 應用程式的變革

近年，在極速數碼化轉型下，客戶對連繫應用程式的數目、速度和能力愈見提升。透過改革上一代的應用程式，加入現代化元素，以滿足當前需求，令業務關鍵的應用程式更能滿足客戶的需求及符合他們的預期。而達致連接性的核心元素API （應用程式介面）是協助企業進行數碼化改革並整合各個業務範疇，邁向更開放的商業生態系統。

企業愈早引進智能科技，愈能早著先機從中獲益，成為引領智慧城市發展的先行者。想早日抓住市場機遇，成功實現轉型，應確保企業能與可靠專業的資訊科技夥伴合作，憑藉其創新技術與專業知識，即使面對大規模客戶需求仍能遊刃有餘，這些對公司業務以至整個經濟轉型至為重要。

建立未來人才庫不單要吸納人才，更需持續培育現有人才，以確保他們的技能及知識足以應付複雜且瞬息萬變的科技轉型，長遠為智慧城市的可持續發展提供強大支援。我很高興看到無論公私營部門都開始採納創新技術與革新工作模式。展望未來，香港將秉承一貫精明智慧，向著光明的智慧城市方向邁進。