NOVO LAND第2B期明推189伙　今午截收9703票

新地旗下元朗NOVO LAND第2B期明日展開第三輪銷售，發展商於今日（3月11日）下午1時截票，經核數共接獲9,703票，當中包括180票為代理入票，較明日發售的189個單位，超額認購逾50倍，成績理想。

明天銷售單位涵蓋52伙一房單位、116伙兩房，以及21伙三房，其中17伙為特色戶型。價單單位折實價介乎429.33萬至948.17萬元，折實呎價由13,476至15,893元，當中112伙，即逾六成單位折實售價低於600萬元。

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