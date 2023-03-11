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NOVO LAND第2B期明推189伙　今午截收9703票

股樓投資 15:46 2023/03/11

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新地旗下元朗NOVO LAND第2B期明日展開第三輪銷售，發展商於今日（3月11日）下午1時截票，經核數共接獲9,703票，當中包括180票為代理入票，較明日發售的189個單位，超額認購逾50倍，成績理想。

明天銷售單位涵蓋52伙一房單位、116伙兩房，以及21伙三房，其中17伙為特色戶型。價單單位折實價介乎429.33萬至948.17萬元，折實呎價由13,476至15,893元，當中112伙，即逾六成單位折實售價低於600萬元。

延伸閲讀【多圖】屯門NOVO LAND 2B期新示位陪你睇 北歐風情木系家居【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

NOVO LAND 2B期 NOVO LAND 新地 屯門 一手市場 私人屋苑

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