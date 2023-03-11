星星地產雨後原價加推48伙　20伙折實平過600萬

星星地產旗下雨後於今日（3月11日）加推價單第2號，提供48伙，折實平均呎價約15,572元，屬原價加推。價單第2號涵蓋3伙開放式單位、21伙一房（開放式廚房）單位、18伙兩房（開放式廚房）單位、3伙兩房連書房（開放式廚房）單位、3伙三房一套連儲物房（獨立廚房）單位，實用面積由276平方呎至717平方呎。

項目價單第2號沿用價單第1號的2種支付條款，最高可享共6%折扣稅優惠。價單第2號單位以定價計由442.9524萬元至1,277.8374萬元，呎價由14,973至18,223元；折實售價由416.37至1,201.16萬，呎價由14,074至17,129元。項目價單第2號提供的48伙中有20伙折實售價低於600萬元，45伙折實售價低於1,000萬元，佔逾93%。

項目價單第2號入場價單位11樓H單位，實用面積為276平方呎，屬開放式間隔，折實價為416.37萬元。

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