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【商場優惠】政府4月16日起派發消費券 東港城、北角匯等新地12大商場 搶先加碼推$1000萬早鳥優惠　

理財智慧 15:39 2023/03/11

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財政司司長周五（10日）宣布2023年度消費券派發詳情，市民最快可於4月16日起，透過八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap&GO、PayMe及BoC Pay等6個電子支付工具領取第一期3,000元的消費券，再於7月16日領取第二期2,000元。

【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

【消費券】5000蚊點派發？4月16日先派3000蚊 仲有2000蚊要等到幾時？，詳見【下一頁

為搶攻消費券市場，新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）將斥資HK$1,000萬推廣費，率先於3月27日起大送消費券早鳥優惠，消費滿5,000元，更有機會換領10,000元獎賞，回贈率高達200%。多重優惠協助市民把消費券「加碼」，多買多賞刺激銷情。
 

【高鐵服務】高鐵即日起重啟長途列車服務 往肇慶東潮汕等廣東省14點，詳見【下一頁

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新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐 歡迎政府第三度推出消費券：「踏入後疫情時代，隨着關口全面開放及取消口罩令，香港社會全面復常，市民熱烈外出玩樂聚會，連帶場內美妝、旅行用品、餐飲商戶銷情大升。政府連續第三年派發消費券，有望大幅刺激市民消費意慾，對商界而言絕對是一大喜訊。」

 

她指出，在消費券利好消息帶動下，加上4月「請3放10」的清明復活節長假期，以及五一黃金周重臨，新地12大商場亦將於4月底推出感謝祭，以多項低至一折甚至1元的貨品答謝顧客，迎接久違的旅客熱潮，預料首兩季營業額及人流將按年錄得25%及20%的增幅。」
 

【著數優惠】14．3 麥當勞Pie Day超值優惠 用App買批只需$3.14，詳見【下一頁

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責任編輯：陳詠妍

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