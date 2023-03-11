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澐璟單日連錄成交　大手客斥逾1.68億購同層2伙四房戶

股樓投資 15:23 2023/03/11

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華潤置地（海外）及保利置業（00119）合作發展的啟德澐璟，近日單日連沽2伙，分別為1座7樓A室及同層B室，實用面積2,088及1,870平方呎，均屬四房間隔，並附設私人電梯大堂，成交價9,552.4萬及7,280.7萬元，呎價分別45,749及38,934元。

據悉，2伙由同一組買家購入，鍾情維多利亞港海景，是次涉資共逾1.68億元。發展商表示，項目至今累售77伙，吸金逾39.4億元。

延伸閲讀【多圖】澐璟三房經改動示位陪你睇 漸變色彩作主調 藝術氛圍滿溢【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

私人屋苑 一手市場 澐璟 啟德 保利

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