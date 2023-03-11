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【SIVB】矽谷金融有白武士？　馬斯克稱對收購持開放態度

股市 15:02 2023/03/11

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美國監管機構關閉矽谷銀行（Silicon Valley Bank），被市場認為今次是金融海嘯以來最大的銀行業危機。市傳矽谷銀行母公司SVB Financial Group（美：SIVB，矽谷金融）正在尋求買家，交易可能牽涉部分，甚至整體出售公司資產。特斯拉（美：TSLA，tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）於Twitter上表示對收購持開放態度。

雷蛇（01337）聯合創辦人、主席兼行政總裁陳民亮在Twitter上發文指，「我認為Twitter應該買下矽谷金融，並轉型為數碼銀行」。帖文得到Twitter CEO馬斯克親自回應，表示對該提議保持開放態度（I’m open to the idea）。



消息指，矽谷金融尋求買家的交易，可能涉及部分或整體出售公司資產，目標是在周一（13日）前完成交易。

馬斯克早已向外界展現他在各領域的興趣和經營能力。既是特斯拉以及太空技術公司SpaceX的創辦人，其創建的X.com是亦是PayPal的前身之一。

相關文章：

【SIVB】矽谷銀行倒閉前不足兩星期　集團CEO曾減持母公司股份套現

【SIVB】矽谷銀行成金融海嘯後最嚴重倒閉案　耶倫稱有信心應對危機　

編輯：葉志偉

美股 收購 馬斯克 雷蛇（01337） Tesla SpaceX PayPal Twitter 美國 金融
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