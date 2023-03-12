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【疫後模式】遙距工作成常態　公幹重要性逐減

14:00 2023/03/12

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各國在疫情下的防疫措施，促使遙距工作成為全球企業的工作常態。據Deel調查指出，部分受訪者認為遙距工作能夠幫助他們降低成本（47%），和有助他們吸引更多人才（37%），更有不少企業高級管理層、科技行業等商業決策者表示，即使疫情防疫措施取消，仍打算維持遙距工作安排。

【日本加人工】日下周三舉行年度工資談判　勞資雙方達成平均加薪5.28%

Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng稱，在Zoom等整合通訊平台的廣泛應用下，已打造出無地域限制的協作環境。同時減低了部分企業對外地公幹的重要性，也讓企業免去相關開支。

雖然她坦言沒有數據顯示哪些行業會減少派遣員工外出公幹。但估計科技行業或會對公幹的需求逐漸下降。另強調企業派遣員工公幹，面對面的接觸更能加強人與人之間的互動和聯繫。對於業界交流，和如銀行業等較傳統行業而言，仍然有一定的重要性。

怎樣安排公幹，如頻率和日數，我認為是人們需要多加注意。

【男女工資】婦女節調查：南韓男女工資相差逾3成

【招聘趨勢】港企急切尋求合適人才　逾8成願招聘海外人才及Freelancer

記者：殷凱怡

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