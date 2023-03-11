【數碼轉型】中小企數碼轉型添商機　燒味店推電子劵吸回頭客

近年疫市顛覆了大眾的消費行為，本地中小企亦需加緊數碼轉型步伐。有來自食品、餐飲業的代表均指出，曾因店鋪未支援電子付費方式致客人流失，故增設相關付費功能。亦有燒味店推出電子燒肉劵，吸引食客用消費劵換購。

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本地中小企媽子廚房營運經理鍾凱兒和波甚珈琲負責人陳明儀均表示，近年電子支付習慣旺盛，消費者更有機會因店家沒有提供電子支付方式，而選擇不光顧，故增加相關的應用成為他們公司數碼轉型中重要的一環。陳明儀更笑指，不少客人對其支援電子支付表示強烈歡迎，「他們還笑我們終於與時俱進了。」

據悉，目前單是經電子支付的生意額，已佔媽子廚房每月總生意額的一半；波甚珈琲每月更有近8成生意額是經電子支付收取。

推出電子燒肉劵 「延長」消費劵使用限期

除了增設電子支付，更全面的數碼轉型也有助吸引客戶回購及簡化處理訂單流程。經營乳豬及燒味店的豬至尊創辦人周珮祺指，留意到部分客人用以消費劵購買食品，但又未必可以趕在消費劵到期前用光。加上，疫下令港人消費模式電子化，已慣用電子支付和電子優惠劵消費，故嘗試推行電子燒肉劵。

雖然燒肉劵都有兌換限期，但客人用消費劵購買，燒肉劵使用時限又較為長一點，他們會覺得稍為延長了消費劵的使用時限。

然而自設一個電子劵系統，開發費用高達幾十萬，但選用電子預售劵方案，

每月只需付幾百元月費，又可以避免假劵問題，我覺得很『抵』。

她又分享由於其乳豬只設預訂，曾遇上「公司每日收到約200個WhatsApp訊息查詢，還要和約客人交收乳豬，對話內容都極度相近」的情況。後來她才意識到公司需要增設一些可就預設訊息，作自動回覆的功能，以解決人手回覆大量重覆問題的繁碎事宜。於是該企採用香港電訊的HKT智能POS（銷售時點情報系統）和WhatsApp Marketing等方案，讓公司更有系統地回覆客人，避免漏單。配合電子支付功能和電子燒肉劵，成功令平均每月生意額上升約30%，客人回購率亦達50%。

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記者：殷凱怡

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