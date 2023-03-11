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【高鐵服務】高鐵即日起重啟長途列車服務 往肇慶東潮汕等廣東省14點

理財智慧 14:26 2023/03/11

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高速鐵路（香港段）自今年1月15日重新投入服務後，於周六（3月11日）起重啟長途列車服務，率先開通前往肇慶東及潮汕等廣東省內14個長途站點的列車服務。

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今日（周六）有不少旅行團乘搭重啟的首班列車前往潮汕，亦有內地旅行團乘搭高鐵到訪香港，乘客均表示心情興奮。整體運作暢順有序，港鐵亦加派職員協助乘客，感謝乘客的配合。

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是次重啟服務的14個廣東省站點，包括肇慶東、汕頭、潮汕、潮陽、普寧、葵潭、陸豐、汕尾、惠州南、惠東、深圳坪山、三水南、鮜門及佛山西。隨着高鐵重啟廣東省的長途列車服務，連接短途站點的列車班次亦有所增加，每天列車班次由77班增至102班。由同日起，每天首班北上前往廣州東站的列車將會不停福田及東莞站，令行車時間由102分鐘縮短至約89分鐘，而首班由廣州南站南下的列車則會提早約一小時，於早上7時05分開出，方便商務乘客。


至於跨省長途列車服務，將於今年4月1日全面開通，屆時列車班次將大致回復至疫情前水平。關於跨省長途列車服務的詳情，高鐵將於稍後經過與內地相關部門及政府商討後，作進一步公布。


列車時間表: https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/ticket/timetable.html
車費表: https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/ticket/fare.html

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責任編輯：陳詠妍

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